Vallejo a Matthei: "Amateurismo es salir corriendo ante preguntas difíciles"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, arremetió este lunes contras las críticas realizadas por Evelyn Matthei a la administración del Presidente Gabriel Boric, haciendo un llamado a la "humildad" y recordando cuando la aún alcaldesa de Providencia "salió corriendo" de la prensa.

Fue durante el fin de semana que Matthei, candidata presidencial de la UDI, acusó "amateurismo" en la gestión del Gobierno y que se notaba que "llegaron de la universidad a gobernar".

La crítica tuvo respuesta por parte de Vallejo, que recordó que hace años atrás Matthei salió corriendo de la prensa para evitar responder unas preguntas.

"Creo que el amateurismo es salir corriendo ante preguntas de la prensa difíciles. Yo no sé si tendrá que traspasarnos esa experiencia la alcaldesa. No sé si la experiencia política nos indica que frente a preguntas difíciles hay que salir corriendo de la prensa", cuestionó la ministra vocera.

Debido a esto, la autoridad llamó a tener "un poquito más a la humildad", sobre todo porque se "está hablando ni más ni menos que del presidente que eligió todos los chilenos y chilenas. Un presidente que fue respaldado por voto popular por las urnas".

Ante las críticas de la alcaldesa Matthei sobre nuestro "amateurismo", le puedo decir que amateurismo es salir corriendo ante preguntas difíciles de la prensa.



Hago un llamado a la humildad. Hay que dejar atrás la soberbia que algunos creen que les da por derecho la edad. En la… pic.twitter.com/42QVSKjvno — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 2, 2024

Pide dejar atrás "la soberbia"

Asimismo, dio cuenta que "otra cosa es con guitarra", por lo que se debe ver si Matthei "tiene más experiencia o no frente a candidaturas presidenciales u otros escenarios".

"En esto hay que dejar un poca atrás la soberbia que algunos creen que le da por derecho tener por la edad. No es así. En la política hay jóvenes, otros no tan ya jóvenes -ya no sé en qué categoría estoy yo-, y otros con más años en política", analizó Vallejo.

También reflexionó que "así como los años marcan el cuerpo, no necesariamente las mejores reacciones frente a los escenarios difíciles. Así que no sé si una persona que pueda dar lecciones de experiencia".

Finalmente, la ministra le dejó un mensaje a la abanderada de Chile Vamos: "creo que además sería bueno que aclarara su relación con el fiscal Guerra y los recursos municipales implicados", cerró.