A los 88 falleció el sacerdote Mariano Puga, el "cura obrero"

A los 88 años falleció el sacerdote Mariano Puga, conocido como el "cura obrero", producto de diversas complicaciones por el cáncer linfático que padecía.

El deceso del religioso se produjo la madrugada de este sábado, como dio a conocer la comunidad de La Minga de Villa Francia, donde pasaba sus últimos días.

El ex párroco de La Legua nació el 25 de abril de 1931, hijo de un ilustre parlamentario, Mariano Puga Vega, y de Elena Concha, familiar directa de los dueños de la viña Concha y Toro.

Tras haber estudiado sus primeros años en Londres, Puga ingresó a la carrera de Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica, la que abandonó para seguir su vocación religiosa.

El trabajo realizado en voluntariado en sectores de extrema pobreza fue el primer paso para ingresar al Seminario Diocesano, donde fue ordenado como sacerdote en 1959, para posteriormente seguir con sus estudios en Francia, Italia y Bélgica.

Rol en la dictadura

En 1972, Puga dejó el Seminario para trasladarse a Chuquicamata, donde adhirió al movimiento Cristianos por el Socialismo, lo que causó su salida de la Parroquia tras una orden del cardenal Raúl Silva Henríquez.

Más adelante, el sacerdote llegó a Villa Francia, en la comuna de Estación Central, donde trabajó en la fábrica de casas Corvi, que fue cerrada tras el golpe de Estado.

Ante la cesantía, ofreció sus servicios como pintor para capillas, colegios y ferreterías, hasta que en junio de 1974 fue detenido y trasladado a Villa Grimaldi y Tres Álamos.

Tras una serie de detenciones, Puga fue expulsado del país hacia Perú, aunque regresó rápidamente a trabajar con la Vicaría de la Solidaridad, desde la cual tuvo un activo rol en la defensa de los derechos humanos y denuncia de los atropellos por parte de la dictadura de Augusto Pinochet.

Entre 1980 y 1992 trabajó en Pudahuel y luego se trasladó a la población La Legua, donde fue párroco hasta 2002.

Polémicas con la Iglesia Católica

En la última década, Puga tuvo diversos enfrentamientos con la Iglesia Católica debido a su visión crítica sobre casos de violaciones a los derechos humanos y al abuso de menores.

En 2016, el religioso participó en una misa en la cárcel de Punta Peuco, en la que 10 condenados por delitos de lesa humanidad pidieron simbólicamente perdón por los crímenes cometidos en dictadura.

"No puede haber perdón si no hay reparación, aporte a la justicia y aporte de la información que ellos manejan y no han planteado a los Tribunales", acotó ante las críticas.

En 2018, tras haber participado en manifestaciones contra el obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir los delitos del sacerdote Fernando Karadima, Puga fue objeto de una investigación por un posible abuso de poder y de conciencia.

Aunque se retiraron las acusaciones en su contra durante el proceso, Puga fue sancionado por "uso arbitrario de la liturgia".

Cáncer y últimas palabras

En abril de 2019, Puga reveló que sufría un cáncer linfático, con la detección de nódulos en las axilas, detrás del estómago y en la vesícula.

El miércoles 4 de marzo se dio a conocer que se encontraba internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, luego de una serie de rumores sobre su fallecimiento en redes sociales.

Desde este lugar, el sacerdote destacó los avances logrados tras la crisis social, asegurando que "yo no voy a poder ver este nuevo Chile, ustedes sí van a poder".