Denuncia de abuso sexual remece a la congregación marianista chilena

La Fundación Chaminade, dependiente de la Congregación Compañía de María-Marianistas y que gestiona sus obras educativas en Chile, reveló que uno sus religiosos fue denunciado por abuso sexual por un ex alumno.

"El día lunes 07 de mayo de 2018 el Hno. José Pascual, superior regional de la Compañía de María – Marianistas en Chile, recibió de parte de la familia de un ex estudiante del Instituto Miguel León Prado una denuncia de abuso sexual en contra del Hermano José Lara Burgos", señaló la Fundación en un comunicado (ver archivo adjunto).

La organización agregó que, conforme establecen sus protocolos frente este tipo de situaciones, "inmediatamente el denunciado ha sido separado de sus funciones" y se dispuso que "no tendrá contacto con menores mientras dure la investigación".

A la vez, "la Compañía de María se hizo parte en la denuncia ante la Fiscalía", y confirmó que "se abrirá una investigación canónica respecto al caso".

"La Fundación Chaminade y la Compañía de María rechazan categóricamente cualquier tipo de abuso, especialmente en contra de niños y jóvenes", agrega la nota, donde se promete "actuar con máxima diligencia, colaborando con las instituciones civiles y eclesiásticas competentes, en favor del cuidado y trasparencia de la investigación y sus involucrados".

Ex alumnos llaman a denunciar

Tras conocerse la situación un grupo de ex alumnos convocó para la mañana de este jueves a una protesta en el frontis del Instituto Miguel León Prado, ubicado en la Gran Avenida, comuna de San Miguel.

A través de las redes sociales difundieron un escrito en el que aportan mayores antecedentes sobre lo ocurrido, expresan apoyo a la víctima y valoran la rápida reacción mostrada por la orden marianista.

"Hace dos semanas ex estudiantes supimos de un caso ocurrido al interior del Instituto Miguel León Prado que no deja de impactar e indignar. Un ex alumno, cuya identidad es prioridad proteger, denunció al profesor de la enseñanza básica José 'Pepe' Lara por los abusos sexuales que éste le infringió desde 1° a 4° Básico", comentan en la declaración.

#cafeconnata Denuncia abuso sexual de un ex alumno contra un cura en Instituto Miguel León Prado pic.twitter.com/V9ut5jy7LA — Soul Stone (@UndercoverLuser) 10 de mayo de 2018

"El estudiante actualmente asiste a otro establecimiento y cursa 4° medio. Tardó ocho años en hablar, porque salir de una situación tal de vulnerabilidad y abuso no es fácil ni simple", reflexionan.

Los ex alumnos consideran "correcta la senda de la protección de potenciales víctimas" adoptada por la institución, envían "total apoyo al alumno afectado y a su familia" y le desean "que pueda continuar su vida sin miedo, sin frustraciones ni secretos llenos de angustia".

Alumn@s y ex alumn@s del Instituto Miguel León prado apoyamos a víctima de abuso sexual: NOSOTRXS TE CREEMOS! pic.twitter.com/lKy9tQwc2A — Valentina de Marval (@ValeNicoleD) 10 de mayo de 2018

"Conocidos estos hechos, nada nos asegura que el ex alumno afectado sea el único, el primero o el último. Por lo mismo, hacemos un llamado a todos nuestros ex compañeros y compañeras de aula a denunciar desde el más mínimo detalle que haya dejado un halo de acoso y abuso sexual. No queremos que nuestros hermanos y hermanas, sobrinos, hijos, ni ninguno de los alumnos que aún juegan por los pasillos del IMLP, sigan expuestos. No permitamos ni una víctima más. Denunciemos", cierra el escrito.