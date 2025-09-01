Murió el obispo Alejandro Goic, impulsor del "sueldo ético"

El monseñor Alejandro Goic, obispo emérito de Rancagua, falleció este lunes a los 85 años luego de ser internado de urgencia hace dos días en una clínica de la comuna.

El religioso se encontraba desde el sábado en la Clínica Isamédica bajo observación y cuidados médicos, según informó ese día el Obispado de Rancagua (Región de O'Higgins).

Guillermo Vera, actual obispo de la capital regional, despidió a Goic y lo recordó como "un hombre bueno, pastor entregado en el apostolado", y como un "chileno que supo reír, llorar y soñar con sus hermanos".

"Quiso servir a Dios con toda su vida. Amó a Jesucristo y quiso configurarse con él (...). Con su trato cordial y cercano con todos, hacía cercana la ternura de Dios que veía por los pobres y sencillos", expresó.

Vera afirmó que las ciudades en las que estuvo el obispo -Punta Arenas (donde es oriundo), Concepción, Talca, Osorno y Rancagua- "conocieron y dan gracias a Dios por haber tenido a un pastor que supo caminar con su pueblo y animarlo a una mayor fidelidad al Evangelio".

Trayectoria de Goic

El monseñor Goic tuvo una destacada trayectoria al interior de la Iglesia chilena: fue obispo de Osorno entre 1994 y 2004 y luego encabezó la diócesis de Rancagua entre el período 2004 y 2018. Durante ese lapso también fue presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, entre 2004 y 2010.

Proveniente de Punta Arenas y tío de la exsenadora de la DC Carolina Goic, el religioso manifestó desde sus comienzos una profunda sensibilidad hacia los sacerdotes más vulnerables.

En la capital regional de Magallanes ejerció como párroco y capellán de la penitenciaría; y como vicario general realizó gestiones para evitar el conflicto del Beagle entre Chile y Argentina, en diciembre de 1978.

Alejandro Goic también fue obispo auxiliar de Concepción, período en que fue apodado el "obispo rojo" por la dictadura a raíz de su cercanía con las demandas de la comunidad minera de Lota (Región del Biobío).

Posteriormente, en Rancagua, el sacerdote participó en las negociaciones de trabajadores subcontratados de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), instancia en que propuso sustituir el salario mínimo por un "sueldo ético".