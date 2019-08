El director de América Solidaria, Benito Baranda, sostuvo en Cooperativa que "no tenía conciencia del patrón de comportamiento del ex capellán Renato Poblete". En conversación con Una Nueva Mañana, el ex director del Hogar de Cristo contó que se enteró de una conducta inapropiada del fallecido sacerdote jesuita. "Lo encaré, tuvimos una fuerte discusión y su respuesta fue evasiva y muy nerviosa", señaló.

