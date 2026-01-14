Síguenos:
Tópicos: País | Infancia

Chile Vamos y Demócratas condicionan aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Senadores presentaron 14 indicaciones al texto tramitado en la Comisión de Educación, con lo que buscan limitar la responsabilidad de los empleadores con el financiamiento.

El presidente de la instancia, Gustavo Sanhueza, aseveró que depende del Gobierno para que la tramitación tenga "la celeridad que se requiere".

 ATON (referencial)
Senadores de Chile Vamos y de Demócratas condicionaron esta tarde la aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal al acuerdo en torno a 14 indicaciones, que ellos mismos presentaron al texto que es tramitado en la Comisión de Educación de la Cámara Alta.

Los parlamentarios Paulina Núñez (RN), Ximena Rincón (Demócratas), Felipe Kast (Evópoli) y Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la instancia, argumentaron que las enmiendas apuntan a limitar la responsabilidad de los empleadores en el financiamiento.

El senador Sanhueza explicó que se trata "primero, con 0,1% desde el fondo de cesantía para después evaluar si es necesario más recursos o no; segundo, fijar un tope en el aporte del empleador y que esto tiene que ser con gradualidad, sobre todo pensando en las mipymes. También que la responsabilidad del empleador termina con el pago que va a estar haciendo a este fondo".

"Depende exclusivamente del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Si ellos se allanan y consensuamos estas indicaciones, este proyecto va a tener la celeridad que se requiere y permitiría que algo que el Presidente en el último tiempo ha hecho un llamado, a que efectivamente se concrete antes del 11 de marzo", planteó.

Cabe recordar, que el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, aseguró que ya hay un acuerdo técnico, pero falta la voluntad política de sellar un acuerdo para despejar la tramitación.

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara y está en su segundo trámite en el Senado.

