Carabineros busca el cuerpo de Julia Chuñil en el patio de su casa
Luego de la detención de cuatro familiares de la activista medioambiental mapuche Julia Chuñil, imputados por los delitos de parricidio y homicidio calificado, Carabineros mantiene operativos de búsqueda del cuerpo de la mujer en el sector donde residía la dirigente.
