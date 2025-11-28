Denuncian a educadoras por grabar y burlarse de niños de jardín de FACh

Una denuncia por presunta vulneración de menores en el jardín infantil Angelitos Dorados, ubicado dentro de la Base Aérea Cerro Moreno en Antofagasta, quedó al descubierto luego que una funcionaria de la FACh acusara que educadoras del recinto compartían fotos, stickers y comentarios burlescos de los niños en grupos de WhatsApp.

Según informó 24 Horas, las imágenes mostraban a menores durmiendo, llorando y, en algunos casos, bailando semidesnudos; junto a comentarios burlescos como "no quiero un tal niño en mi vida".

En esos chats participaban educadoras, la directora del jardín y una asistente, quienes reaccionaban con risas y comentarios ofensivos dirigidos tanto a los niños como a sus apoderados.

La funcionaria aseguró que el hecho que detonó la denuncia fue ver a su hijo bailando sin pañales, mientras las involucradas se burlaban de la situación. "Me llamó la atención ver a mi hijo con la parte de abajo sin sus pañales, todo descubierto mientras ellas se burlaban y mi hijo bailaba. Se está haciendo una vulneración de los menores", comentó.

La Brigada de Delitos Sexuales de la PDI tomó el caso e inició diligencias tras la presentación de la denuncia, mientras que la FACh informó que las personas involucradas fueron apartadas de sus funciones y dispuso medidas para resguardar la privacidad de los menores.

Finalmente, la FACh señaló que continuará colaborando con las autoridades para aclarar la situación y reiteró su rechazo a cualquier acción que vulnere los derechos de los niños.