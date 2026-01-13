Diputada pide prohibir redes sociales a menores de 16 años, igual que en otros países

La diputada Natalia Romero (independiente-bancada UDI) anunció que, durante esta semana, presentará un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales en los menores de 16 años en Chile.

La iniciativa se inspira en la decisión tomada por Australia -que determinó restringir el uso de las redes en los adolescentes- y la similar solicitud que hizo el Parlamento Europeo de la UE al respecto.

Uno de los principales argumentos que se tiene a la vista sobre estas iniciativas son los distintos riesgos que suelen estar asociados al uso de redes sociales entre los niños y los jóvenes, como el ciberacoso, los problemas de salud mental y el acceso a contenidos inapropiados.

En esta línea, el proyecto de ley busca que las plataformas digitales implementen mecanismos de verificación de edad más confiables -como reconocimiento facial, selfies o la carga de documentos de identidad- para que los niños no vulneren la restricción mínima (14 años) que actualmente se impone a la hora de crear una cuenta.

Por ello, Romero calificó como "urgente" y "primordial" mirar el ejemplo australiano para evaluar la posibilidad de replicarlo en Chile: "Hoy existe evidencia suficiente que vincula el uso excesivo de estas plataformas con el aumento de la ansiedad, la depresión y otros trastornos, ante lo cual el Estado no puede permanecer indiferente", sostuvo.

"Con el nivel de acceso que en Chile existe a celulares y a internet, no nos podemos quedar atrás viendo cómo otros países sí están tomando decisiones pensando en los menores. Y no se trata de una medida antojadiza, populista o ideológica, como algunos lo creen, sino que de una decisión preventiva, pensada únicamente en el bienestar de los niños", agregó la diputada.

"No podemos seguir dejando toda la responsabilidad a los padres o a los propios menores, mientras los dueños de todas estas plataformas no toman ningún resguardo para cumplir con sus propias normas. La prioridad debe estar puesta en los niños y adolescentes; no en los intereses comerciales de ciertas plataformas, que hoy operan sin mayor contrapeso", criticó Romero.

La parlamentaria por O'Higgins finalizó con un llamado al Congreso a iniciar dicho debate y reiteró que "no se trata de buscar las posibles diferencias políticas o ideológicas que podamos tener en este asunto, sino que poner en el centro de la discusión el bienestar de los niños y adolescentes, porque son ellos quienes ya están sufriendo las consecuencias por el uso excesivo de redes sociales, pero somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de cuidarlos".