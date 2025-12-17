Fundación busca tutores voluntarios para residencias del Servicio de Protección

La Fundación Sembrar Futuro abrió una nueva convocatoria para incorporar tutores y tutoras voluntarios, que acompañen a niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en residencias del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

"La iniciativa busca fortalecer el desarrollo socioemocional de los participantes mediante vínculos positivos, estables y significativos", dijo la ONG.

El proceso de postulación -agregó la fundación- estará abierto vía online hasta el 23 de enero, "periodo durante el que las personas interesadas podrán informarse y sumarse a esta experiencia de acompañamiento y formación social2.