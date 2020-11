El ex ministro y abogado constitucionalista Teodoro Ribera (RN) aseguró en El Primer Café que es necesario “hacer una diferencia entre los niños que están en situación de protección y los niños infractores de ley”, y que los que requieren protección “son aquellos que no son infractores de ley”, dado que el otro grupo “están privados de libertad” y no hay que “meter todos al mismo saco”.

