Mujer respondió a agresión de su pareja apuñalándolo en el pecho

Carabineros detuvo este lunes a una mujer colombiana que apuñaló en dos ocasiones, a la altura del pecho, a su pareja -de la misma nacionalidad- en su departamento y luego escapó del edificio, ubicado en la comuna de Estación Central.

Según información preliminar, la sospechosa respondió de esa manera a una agresión perpetrada en su contra por el sujeto, cuya situación migratoria en nuestro país es irregular.

Ha trascendido que este hombre protagonizó otro hecho de violencia intrafamiliar el 18 de octubre de 2024 en la misma vivienda de calle Toro Mazotte, el cual además afectó a sus dos hijos.

En esta oportunidad, ambos menores de edad presenciaron el ataque, de acuerdo con antecedentes entregados por Carabineros.

"En el lugar del procedimiento, se mantenían los dos hijos de la pareja, de 8 y 10 años, y por instrucción de la jueza de Familia, quedaron a disposición de otros familiares", sostuvo el teniente Bastián Macías, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central.

Carabineros trasladó al herido hasta la ex-Posta Central, y si bien está consciente, se encuentra en estado grave.