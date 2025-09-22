Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago8.8°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Violencia intrafamiliar

Mujer respondió a agresión de su pareja apuñalándolo en el pecho

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Carabineros detuvo a la atacante, de nacionalidad colombiana, después de que escapara de la vivienda que comparte con el herido.

Los hijos pequeños de la pareja presenciaron la agresión, que aparentemente era común en ese departamento de Estación Central.

Mujer respondió a agresión de su pareja apuñalándolo en el pecho
 ATON (archivo)

El sujeto -un ciudadano colombiano con situación migratoria irregular- se encuentra grave en la ex-Posta Central.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros detuvo este lunes a una mujer colombiana que apuñaló en dos ocasiones, a la altura del pecho, a su pareja -de la misma nacionalidad- en su departamento y luego escapó del edificio, ubicado en la comuna de Estación Central.

Según información preliminar, la sospechosa respondió de esa manera a una agresión perpetrada en su contra por el sujeto, cuya situación migratoria en nuestro país es irregular.

Ha trascendido que este hombre protagonizó otro hecho de violencia intrafamiliar el 18 de octubre de 2024 en la misma vivienda de calle Toro Mazotte, el cual además afectó a sus dos hijos.

En esta oportunidad, ambos menores de edad presenciaron el ataque, de acuerdo con antecedentes entregados por Carabineros.

"En el lugar del procedimiento, se mantenían los dos hijos de la pareja, de 8 y 10 años, y por instrucción de la jueza de Familia, quedaron a disposición de otros familiares", sostuvo el teniente Bastián Macías, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central.

Carabineros trasladó al herido hasta la ex-Posta Central, y si bien está consciente, se encuentra en estado grave.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada