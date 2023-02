Subsecretario de Justicia negó haber ordenado el cierre de Punta Peuco

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), negó haber ordenado el cierre del controvertido penal de Punta Peuco, desmintiendo lo publicado hoy en la prensa, e hizo énfasis en la compleja situación que existe en las cárceles del país.

El portal Ex-Ante publicó esta jornada -citando "fuente oficiales"- que Gajardo había instruido en octubre pasado al director de Gendarmería, Sebastián Urra, que realizara los preparativos para anunciar el cierre del recinto el próximo mes, medida por la cual los 129 internos condenados por crímenes de la dictadura iban a ser traslados al módulo Asistir, de Colina 1, que será ampliada en un plazo de seis meses mediante una licitación aún por adjudicarse.

Una decisión que, según la nota, se enmarcaría en la agenda del Gobierno por los 50 años desde el golpe de Estado que se cumplirán el 11 de septiembre.

Sin embargo, el subsecretario negó la información: "Seré claro y categórico al respecto: no hay ninguna instrucción formal o informal para el cierre de Punta Peuco que yo haya dado al director nacional de Gendarmería".

Gajardo remarcó que "tenemos una situación cada día más compleja de (alta) población en nuestros centros penitenciarios; por lo mismo, estamos evaluando ampliaciones y mejoras en nuestros servicios penitenciarios a lo largo de todo el país".

En ese contexto "se han realizado visitas técnicas en prácticamente todos los establecimientos penitenciarios del país".

"Pero insisto, yo no he dado ninguna instrucción para el cierre del Punto Peuco al director nacional de Gendarmería y estamos evaluando la situación en nuestros establecimientos penitenciarios, en particular en la Región Metropolitana, permanentemente", subrayó el abogado.

"No tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales", opinó en abril del año pasado la ministra de Justicia, Maya Fernández (PS), nieta de Salvador Allende.

En noviembre, en tanto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución para solicitarle al Presidente Gabriel Boric que el referido centro penitenciario sea adecuado para recibir a reos comunes.

ABOGADO PINOCHETISTA RECURRIRÁ A TRIBUNALES

De todos modos, uno que no tardó en reaccionar a la publicación periodística -desmentida por la autoridad- fue el abogado pinochetista Raúl Meza, conocido por reivindicar a la dictadura militar y sus crímenes, quien defiende a los reos del recinto ubicado en Til Til y que en el pasado ha sidosancionado por la Justicia por "graves faltas éticas".

Mediante un comunicado, dijo que "no existe justificación administrativa, reglamentaria, legal ni constitucional que justifique el cierre de Punta Peuco (...) en consecuencia emplazamos al Presidente Boric para que manifieste públicamente los fundamentos que justifican el cierre de dicho penal o en su defecto las motivaciones políticas".

Se trataría de una decisión, a su juicio, "arbitraria e ilegal que vulnera garantías constitucionales como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los internos", por lo que recurrirá ante la ministra en visita Paola Plaza para que suspenda el eventuañ traslado de los reos ancianos con enfermedades crónicas y terminales a Colina 1 y presentará un recurso de protección en representación de los presos de Punta Peuco.

Punta Peuco se construyó bajo el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para el cumplimiento de penas de uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Su cierre ha sido una demanda reiterada de la izquierda a lo largo de los años y al final del Gobierno de Bachelet II estuvo a punto de concretarse, pero el ministro Jaime Campos rehusó firmar el decreto requerido.