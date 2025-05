El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, decidió no perseverar en la investigación contra la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler por el caso Sierra Bella.

Según publicó La Tercera, la decisión fue tomada ya que se terminó el plazo de investigación, por lo que se solicitó una audiencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para discutir con los otros intervinientes dar por terminada la causa.

"Con fecha 26 de mayo de 2025 se cerró la investigación y encontrándome dentro de plazo legal, comunico a S.S. que he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal, por lo que pido a US. fijar audiencia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento", se explica en el texto.

Hassler era investigada por el delito de fraude al Fisco, en el marco de la fallida compra de la Clínica Sierra Bella por parte del municipio de Santiago.

Desde el oficialismo habían surgido voces críticas a Cooper tras la filtración de los chats entre Hassler y la diputada Karol Cariola, pidiendo su remoción ante su posible participación en estos hechos.