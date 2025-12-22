En el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se llevan a cabo los alegatos de clausura del "caso Gatica", donde el excarabinero Claudio Crespo está acusado de apremios ilegítimos por presuntamente disparar -durante el estalido social- al rostro del ahora diputado electo Gustavo Gatica, dejándolo ciego.

Crespo se refirió a sus expectativas para este juicio, cuyo veredicto se conocerá el próximo 9 de enero: "Nosotros esperamos una absolución total, porque la Fiscalía estuvo alrededor de nueve meses presentando la prueba (de apremios ilegítimos)".

"Este es un caso donde ocurrió un disparo y hay una persona herida y un imputado, que soy yo. Si la Fiscalía hubiese tenido unas pruebas sólidas y contundentes, lo hubiese resuelto en un mes. O sea, esto no es una investigación de varios imputados con varios lesionados", expresó.

"Empezamos en noviembre del año pasado y estamos terminando el actual, y seguimos en el mismo proceso. Cuando comenzamos el caso de Gatica, me metieron cuatro casos más y en todos fui sobreseído o absuelto. A todas luces, aquí hay una persecución", sostuvo Crespo.

LEER ARTICULO COMPLETO