Del 12 al 17 de enero, en el centro cultural Ceina y bajo el lema "Humanidad: ¿Hacia dónde vamos?", se desarrollará la edición 2026 del Congreso Futuro.

Con el objetivo de motivar a la audiencia, la periodista Emilia Aguilar, editora de Cooperativa Ciencia, compartió su propia selección de charlas y temas, dentro de los 120 expositores que participarán en el evento de divulgación.

Aplicaciones de citas, dolor crónico, ecoansiedad, salud femenina, la mala educación en las relaciones sociales y el origen de la vida son algunos de sus tópicos destacados.

