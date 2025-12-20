Continúa formalización de gendarmes acusados de corrupción tras "Operación Apocalipsis"

Este sábado se lleva a cabo la segunda jornada de formalización de los 70 imputados -47 gendarmes y 23 civiles- que fueron detenidos en el marco de la "Operación Apocalipsis", que destapó una compleja red de corrupción al interior de Gendarmería.

Los sospechosos son acusados de vulnerar los protocolos de seguridad de recintos penitenciarios, como Santiago 1 y San Joaquín, para permitir el ingreso de elementos prohibidos y visitas irregulares en favor de personas privadas de libertad.

Esta red de corrupción logró mover más de 6.000 millones de pesos en un periodo de tres años, según informó el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, que detalló el modus operandi de los involucrados.

"En efecto, el imputado Valenzuela Quezada recibió 146 transferencias bancarias de parte de Rebolledo Bazur por un monto total de 12.422.200 pesos, correspondiente al 52% del total de transferencias recibidas, para de esa forma aparentar la legalidad de estos ingresos y separarlos de la fuente ilícita, dificultando la trazabilidad de los flujos financieros, siendo Rebolledo Bazur prestacuenta de Valenzuela Quezada", informó el persecutor durante la audiencia.

El Ministerio Público imputa los delitos de agrupación criminal, cohecho y lavado de activos en contra de los gendarmes involucrados. A los 23 civiles imputados, en tanto, se les reemplazó el delito de cohecho por soborno.

Se espera que la audiencia se extienda por varios días debido a la gran cantidad de personas involucradas, quienes se encuentran privados de libertad desde el martes 16 de diciembre.

Reforma a Gendarmería

En el marco de esta formalización, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que el Gobierno ingresará a principios de enero la reforma constitucional que permitirá que Gendarmería pase a depender directamente del Ministerio de Seguridad Pública.

El secretario de Estado afirmó que una reforma en la institución "es indispensable" y "una necesidad" desde hace muchos años en Chile.

A las declaraciones de Cordero se suman las del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien destacó los avances que se han logrado en los centros penitenciarios, como el sistema de inhibición o el aumento de escáneres corporales, pero advirtió que todo ello no tendrá resultado si existe corrupción dentro de Gendarmería.

Exfiscal Gajardo apunta a mayor control en las cárceles

El exfiscal Carlos Gajardo abordó el caso y señaló que "los hechos que se han conocido de corrupción al interior de Gendarmería son muy graves. Para combatir la delincuencia es fundamental tener control sobre lo que ocurre en las cárceles y, en la medida en que los funcionarios de Gendarmería se encuentren coludidos con los internos, ese control evidentemente se torna inexistente".

"Por eso es muy importante que estos hechos se investiguen completamente, que se sancione a los responsables y, sobre todo, que se tomen medidas de prevención para evitar que sigan ocurriendo en el futuro", enfatizó.

Por su parte, el exfiscal Sabas Chahuán destacó la iniciativa impulsada por el Gobierno: "Es valorable el proyecto de reforma a Gendarmería. Me parece conveniente, una buena idea, habrá que estudiar el proyecto concreto de hacer depender a Gendarmería del Ministerio de Seguridad", subrayó.

"Y también debe abordarse el problema que se manifiesta con las organizaciones de funcionarios, sindicatos de suboficiales, de oficiales, y debe avanzarse en también, de una vez por todas, acabar con el uso de celulares que al interior de recintos penitenciarios permiten esta corrupción, permiten que ingresen bienes prohibidos, que se vulnere el llamado enrolamiento. Así que son buenas señales dentro de la gravedad de la situación", complementó el otrora persecutor.