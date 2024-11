Corte de Santiago revisa prisión preventiva contra Manuel Monsalve

La Corte de Apelaciones de Santiago se encuentra discutiendo este miércoles el recurso presentado el lunes por la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve -imputado por presunta violación y abuso sexual de una asesora- para revocar su prisión preventiva, que cumple actualmente en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La audiencia de revisión de causas comenzó a las 9:30 horas en la IX Sala del tribunal de alzada.

El documento, presentado por los abogados de Monsalve, María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias, solicita dictar una medida cautelar menos gravosa, como un arresto domiciliario, debido a que, por el cargo que ocupaba y su relación con el combate a la delincuencia, el exsubsecretario correría peligro en cualquier cárcel.

En su alegato ante la Corte de Apelaciones, la defensa aseveró que no existe evidencia concreta, objetiva y que no deje espacio a dudas de la comisión de los delitos que se le imputan.

"Si uno, por ejemplo, toma el relato que la víctima le hace a Rodrigo Candia, amigo de la denunciante, al primero que le comenta algo el 24 de septiembre, dice el señor Candia: 'De igual forma, (...) me comentó que tenía sospechas de haber sido abusada por el subsecretario'... 'Sospechas de haber sido abusada por el subsecretario -es el primer relato a un tercero- dado que no recordaba nada de lo que pasó y también por las heridas que tenía en su frente y que no tenía antes de ese día'. Entonces, es evidente que ambos entraron en una situación de blackout por alcohol. La explicación razonable es esa", sostuvo Arias ante la IX Sala.

"Uno tiene que buscar explicaciones razonables, no las más extrañas. Ocho piscos sour en la comanda y pierden memoria, y no significa que no tenga voluntad o autonomía para conducirse; significa que no recuerda lo que hizo con voluntad y autonomía", agregó el legista.

A su turno, el abogado Nicolás Calvo, en representación de la Fiscalía, afirmó que es evidente que la denunciante estaba en un evidente estado de ebriedad en el momento de los hechos y no así Monsalve.

Señaló, además, que el entonces subsecretario fue encarado días después por la víctima en presencia de una testigo y que la otrora autoridad le habría ofrecido disculpas a la denunciante.

Una "compañera de trabajo de la víctima le dice '¿qué te pasó? cuéntame', y ella, la víctima, empieza a contarle y le dice que le había ocurrido algo terrible. Da cuenta (la testigo) de cómo la víctima en algún momento, incluso, enfrenta al señor Monsalve, con posterioridad al cumpleaños de ella, que es el día 2 de octubre. Lo enfrenta y le dice 'no me acuerdo de lo que pasó, necesito que me ayudes a averiguar quién era el taxista, cuál era su placa patente, porque yo no consentí a nada'. Y en ese momento, (...) es testigo de cómo la víctima le dice que, en este contexto, el señor Monsalve se toma la cara con las manos y le dice 'disculpa por lo que hice'. Eso es otro factor importante", sostuvo Calvo.

"Lo que ha señalado la defensa es un presupuesto bastante peligroso"

"Lo que nos ha señalado la defensa acá me parece, incluso, un presupuesto bastante peligroso, al indicar que el silencio es presunción de consentimiento", sostuvo, por su parte, la abogada querellante, María Inés Santibáñez.

La penalista señaló ante la Corte que "el nivel de humillación con que se trató a la víctima da cuenta de que la víctima, como me lo señaló a mí, desde que salió del hotel hasta que llegó a su casa, mientras caminó por la calle con esta ropa vomitada, mojada, además, en la entrepierna, se sintió igual que un perro. Así me lo dijo directamente, de tal manera, su señoría, que permite graficar precisamente estos bienes jurídicos de los que se da cuenta por parte de la doctrina que son afectados por el delito sexual".

