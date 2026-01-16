Sólo uno de los hijos de Julia Chuñil quedó preso: En duda el "dolo compartido"

El Juzgado de Garantía de la comuna de Los Lagos, en la Región de Los Ríos, decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, imputado como autor material del parricidio de su madre, Julia Chuñil Catrilef, de 72 años, desaparecida desde fines de 2024.

El tribunal acreditó la existencia del delito basándose en los antecedentes de la Fiscalía, fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

"Habiéndose dado por acreditada la existencia de antecedentes que justifican la existencia de los delitos de robo con violencia e intimidación, parricidio e inhumación ilegal, cabe señalar que, en relación al imputado don Javier Troncoso Chuñil, se comparte la pretensión del Ministerio Público en cuanto a que en esta etapa procesal, con los antecedentes de cargos ya expuestos, se puede estimar de manera fundada una participación en los hechos bajo la modalidad de autoría material inmediata y directa", dijo el juez Andrés Riveros.

"Se decreta la medida cautelar de prisión preventiva en relación al imputado Javier Omar Troncoso Chuñil por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", determinó el magistrado.

La audiencia de formalización, que se extendió por dos jornadas, incluyó también a los otros dos hijos de la mujer, Pablo San Martín Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del yerno de la víctima, Bermar Flavio Bastías Bastidas.

Respecto a los hermanos del imputado principal, el magistrado determinó que el "dolo compartido" no ha sido acreditado fehacientemente por el momento, por lo que ambos quedaron bajo la medida de arresto domiciliario total.

De acuerdo con el relato del Ministerio Público, el fatal desenlace se originó cuando Julia Chuñil intervino para defender a un vecino adulto mayor, quien se encontraba en un precario estado de salud y estaba siendo asaltado por su hijo Javier. Al intentar evitar el robo de la pensión del anciano, se desató una violenta discusión familiar que culminó con el asesinato de la mujer.

Defensa de los hijos de Chuñil cuestiona declaración de yerno

La pieza clave para destrabar el caso fue la colaboración de Bermar Bastías, yerno de la víctima, cuyas declaraciones entregaron detalles cruciales sobre la dinámica del ataque y el paradero del cuerpo, el cual habría sido arrastrado hasta las cercanías de su vivienda tras el homicidio.

Ayer, el juez de garantía validó la libertad del yerno bajo la medida de arresto domiciliario nocturno tras colaborar con la investigación.

A la salida de la audiencia, Karina Riquelme, abogada de los hijos de Julia Chuñil, afirmó hoy que la declaración de Bastías "no tiene validez a nivel jurisprudencial".

"Entrega declaración sin su abogado defensor y, por favor, pongamos ojo en eso, ustedes saben que en otras oportunidades ha sucedido que personas han entregado declaraciones sin abogado defensor. O sea, no es posible, no tiene validez a nivel jurisprudencial. Una persona que está aquí en tribunal, estuvo en el tribunal delante de todos y no dijo absolutamente nada, y justo cuando no está ni el juez ni el abogado defensor declara. ¿No les parece a ustedes eso llamativo?", cuestionó la jurista ante los periodistas.

Actualmente, un contingente masivo de Carabineros —apoyado por perros de búsqueda y tecnología de georradar— mantiene un operativo exhaustivo en los alrededores de la casa de la víctima, en el sector de Máfil, con el objetivo de localizar sus restos y recolectar evidencia biológica final.