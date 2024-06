Con arresto domiciliario nocturno quedaron funcionarios de EFE formalizados

Este sábado fueron formalizados por cuasidelito de homicidio y lesiones graves los dos funcionarios de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) imputados por su presunta responsabilidad en la fatal colisión de dos trenes en San Bernardo.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo accedió a las cautelares solicitadas por la Fiscalía Occidente: arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de comunicarse entre ellos y prohibición de acercarse a dependencias de EFE.

La acusación apunta a el controlador de la vía expuso a los trenes a riesgo de accidente por autorizar de forma imprudente la maniobra de retroceso que implicaba el cambio de la vía de uno de los trenes. Además, la acusación apunta a la demora del conductor en ejecutar esa mionabra.

"Cada uno en su participación en este hecho provocaron el accidente, por lo tanto, entendemos que ambos tienen participación directa", sostuvo el fiscal Marcos Pastén.

🔴CHOQUE DE TRENES EN SAN BERNARDO. Fiscalia ⁦@Fisc_Occidente⁩ solicita para los dos imputados en este causa arresto nocturno, arraigo nacional, prohibición de comunicarse entre ellos y prohibición de acercarse a recintos (en este caso, las dependencias de empresa estatal pic.twitter.com/lpmccwOcjq — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) June 22, 2024

Investigación no se cierra a eventual resposabilidad de EFE

La Fiscalía destacó, tras la formalización que se trata de una "investigación compleja", por lo que por ahora se declararon "satisfechos" por la decisión adoptada por la justicia.

Ante una eventual responsabilidad de EFE, el fiscal Pastén dijo que "no descartamos ninguna hipótesis de investigación, este es un accidente ferroviario que, podríamos decir, inédito en el sistema procesal penal. Desde el año 1986 que no teníamos un accidente ferroviario con personas fallecidas, de estas características, por lo tanto, nosotros no descartamos por ahora ningún tipo de posibilidad investigativa en este caso".

El accidente se registró la madrugada del jueves, cuando chocaron de frente un tren sin pasajeros de EFE -que realizaba una prueba de velocidad- y un tren de carga de la empresa Fepasa, provocando la muerte de dos personas y dejando a otras nueve con lesiones de diversa consideración.

Por este violento accidente se detuvo a dos trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles: el operador de la máquina, que conducía al momento del accidente y que sufrió lesiones producto de la colisión, y el encargado de control de las vías.

La defensora del controlador de las vías, Ximena Silva, "no me cabe a mí insistir en la responsabilidad de la empresa, sino que al Ministerio Público".

A su juicio, "en ese momento fallaron muchas cosas, no existían los útiles necesarios para que mi representado pudiera realizar su trabajo de manera adecuada y, además, él buscó evitar la coalición (...), por lo tanto, no es responsabilidad de él en forma legal".

Silva indicó que "si hubiese habido radiotransmisores, estos hechos se pudieron haber evitado".

Previo a la formalización, Silva ya había asegurado que el coordinador "trató de evitar este accidente y pudo haberlo evitado si hubiesen contestado desde el tren de prueba, o si hubiesen funcionado otros medios tecnológicos para poder haber evitado este accidente. Eso no sucedió".

En su opinión, "hay mucho que investigar y muchos informes que analizar, pero pienso que no corresponde imputar en este caso a un trabajador que está haciendo su trabajo, que trató de evitar esta colisión, cuando los medios no estaban disponibles para poder realizar aquello".

Finalmente, aseguró que su representando tuvo un intento de comunicación con ambos trenes, sin recibir respuesta de ninguno.