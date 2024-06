Concejales se querellan contra alcaldesa Pizarro por injurias y calumnias

Un grupo de cinco concejales de la comuna de La Pintana presentó una querella criminal por injurias y calumnias contra la alcaldesa Claudia Pizarro (DC).

Esto luego que la jefa comunal los acusara de estar relacionados con la "narcopolítica", debido al rechazo -el pasado 14 de mayo- de la propuesta de Pizarro de entregar un terreno abandonado de La Pintana para la instalación de un instituto profesional Duoc UC.

La acción judicial fue interpuesta por los ediles Scarlet Rohten (PS), Juan Bustamante (PC), Sandra Chacón (FRVS), Simón Bolívar (Partido Radical) y Carla Gatica (FRVS), quienes justamente votaron en contra de la iniciativa.

El concejal Bolívar indicó que La Pintana "es la única comuna del país que va a entregar gratuitamente un terreno -cerca de dos hectáreas- para una institución privada, que en todas las otras comunas paga un arriendo o compra un terreno. Además, no había, a juicio nuestro y según lo que se informó, ningún beneficio real para los estudiantes de La Pintana que no tuvieran la gratuidad o el dinero para pagar la carrera".

"Lo que exigíamos era algo mínimo para que nuestros jóvenes que estaban en esa condición pudiesen tener una opción de estudiar", añadió.

Además, otra crítica es que el acuerdo se logró a puertas cerradas y que no fueron registradas mediante Ley del Lobby.

"Estamos esperando la respuesta de la Contraloría respecto de estas reuniones que la alcaldesa tuvo no solamente con el Duoc, sino que con aproximadamente cinco instituciones más", señaló la concejala Gatica, quien apuntó que "ninguna de esas reuniones está registrada por Ley de Lobby, no existe ningún acta, no fueron presentadas al Concejo Municipal".

Y complementó con que "aquí hubo una falta de transparencia y de información importante que llevó a tener esta votación del Concejo Municipal. No hubo mayor información respecto del proyecto, se hablaba mucho de una inversión de 16 mil millones de pesos, pero eso no estaba argumentado con un proyecto que se haya presentado al Concejo Municipal".

"NO PASARÁN"

A través de sus redes sociales, la alcaldesa Pizarro recordó, tal como lo hizo en Cooperativa, que "en junio de 2016, cuando era candidata de la Nueva Mayoría a la alcaldía de La Pintana, siete "colegas" pidieron mi destitución como concejala en la justicia electoral. Les gané, fueron condenados en costas y fui elegida alcaldesa".

Posteriormente, en 2021, dos concejales se querellaron por "dejar morir a la gente en pandemia" y por fraude al fisco, siendo sobreseída en ambas causas, porque "las acusaciones eran falsas, y volví a ser elegida alcaldesa".

"Hoy, ad portas de una nueva elección, los concejales que rechazaron el Duoc UC y los recursos del royalty minero se querellan en mi contra por injurias. No nos salió fácil haber enfrentado y derrotado a un alcalde que estuvo 24 años en el poder y que logramos condenar por corrupción", aseguró.

Señalando finalmente que "sus herederos políticos, cuyos nombres se repiten en las acciones judiciales, siguen buscando volver, pero no pasarán".