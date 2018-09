Juez de la Suprema: No tengo por qué aceptar que un parlamentario me revise las sentencias

El ministro de la Corte Suprema Carlos Künsemüller, uno de los jueces objeto de la acusación que buscaba destituir a tres jueces del máximo tribunal, acusándolos de notable abandono luego de otorgar la libertad condicional a siete condenados por casos de DD.HH; se refirió por primera vez al fallido intento parlamentario y criticó en duros términos a los diputados que impulsaron la acción.

"Yo no tengo por qué aceptar que un parlamentario que no tiene la más mínima idea de los temas jurídicos involucrados, que a la Constitución a lo mejor le ha leído solo la tapa, me venga a revisar las sentencias que yo dicte", dijo a La Tercera.

El juez, que desde 2007 integra la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, también dijo que "si lo que se ha querido por estos parlamentarios es tener jueces dóciles y temerosos, y que vayan a preguntar al Congreso cómo tienen que fallar, se han equivocado. Los jueces chilenos no van a hacer eso".

Künsemüller indicó que "en lo que a mí respecta, como ministro acusado, se rechazó una infamia en lo personal. En lo que concierne al Poder Judicial, se rechazó una agresión al estado de derecho y a la convivencia democrática del país", concluyó.