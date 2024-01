Cathy Barriga: "El que no ha hecho nada, no tiene miedo a nada"

Una tercera jornada de formalización en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago sumará la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, imputada por delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público, hechos presuntamente ocurridos entre 2016 y 2021.

La audiencia de este miércoles terminó alrededor de las 16:00 horas, donde el Ministerio Público aseguró que el déficit financiero de la Municipalidad de Maipú –en el periodo de Barriga- llegó a $31 mil 533 millones, que lo comparó con 55 veces el fraude del caso Democracia Viva.

Asimismo, se señaló el alto gasto en eventos masivos como "Maipeluza", gastos en collares y peluches, y la injerencia de su esposo y diputado Joaquín Lavin Jr (UDI) en contrataciones y actividades realizadas durante el mandato de Barriga.

No obstante, la audiencia fue suspendida y tendrá resolución este jueves desde las 9:30 horas, donde se conocerán las medidas cautelares que tomará la Justicia.

Fiscalía pide prisión preventiva para Barriga y otros involucrados como Ana María Cortes y Luis Japaz, mientras ya se definió que la investigación se extenderá por 120 días.

CATHY BARRIGA: ESTOY TRANQUILA

Por su parte, el abogado Cristóbal Bonacic apuntó a la salida del Juzgado que no hay necesidad de imponer prisión preventiva para la otrora jefa comunal.

"No existe ningún informe ni antecedente que dé cuenta que el municipio tiene un déficit real, son meras especulaciones y las razones por las cuales son una especulación se dieron en la audiencia. Nosotros confiamos que el tribunal escuchó nuestros argumentos y además de la falta de necesidad de imponer una medida tan gravosa como la prisión preventiva, que no hay ninguna razón para ello", sostuvo la defensa.

Asimismo, recalcó que "estamos confiados y si no, bueno se tomaron las medidas que corresponden".

Por otro lado, el otro defensor Marcelo Hadwa apuntó que el Ministerio Público fue muy apresurado en formalizar a la exalcaldesa de Maipú, ya que fue "antes que llegaran todos los antecedentes"

En su salida, Cathy Barriga se notó calmada y lanzó a la presa que "cómo no voy a estar tranquila, el que no ha hecho nada no tiene miedo a nada".

VODANOVIC: LA MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LA PRISIÓN PREVENTIVA

Tras el término de la audiencia, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a la situación desde la Municipalidad y fue enfático en pedir la prisión preventiva para Cathy Barriga.

"Lo hemos señalado, lo señaló también la Fiscalía a través del fiscal nacional, lo ha señalado el Consejo de Defensa del Estado, que dada la gravedad de los hechos aquí ocurridos y que ha descrito de muy buena manera la fiscal Constanza Encina, creemos que la medida cautelar que corresponde en este caso es la prisión preventiva", manifestó.

"Es la cautelar que se han dado en casos de corrupción en la política de volúmenes mucho menores al que estamos describiendo en esta oportunidad, por lo mismo, tanto yo, como alcalde, y me imagino que cualquier vecino de Maipú y ciudadano de Chile espera es una igualdad de trato ante la ley", aseveró.

Asimismo, el jefe comunal señaló que no busca una "venganza política", sino que se aplique la ley a quien cometió un delito.