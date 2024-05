Derecha critica "presión indebida" del PC a la Justicia a favor de Jadue

Luis Pardo, militante de Renovación Nacional (RN) y director ejecutivo del Instituto Libertad, calificó como "imprudente y avasalladora" la conducta del Partido Comunista, que este miércoles se congregó en el exterior del Centro de Justicia para demostrar su apoyo al alcalde Daniel Jadue a propósito de su formalización.

En El Primer Café, Pardo dijo que el PC puede valorar la política de las farmacias populares, sin embargo, recordó que al jefe comunal de Recoleta "no se le está juzgando" por esta iniciativa, sino que por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.

Al mismo tiempo, "no sé qué puede saber el PC como para dar por inocente al alcalde Jadue y tener este acto de adhesión tan impropio".

En la misma línea, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, indicó esta manifestación del PC "puede ser interpretada como una presión indebida, no solamente a un poder (independiente) del Estado (Judicial), sino que también al Gobierno", por lo que espera que el Ejecutivo "descarte cualquier tipo de apoyo, dada la puesta en escena que estamos viendo".

Además, dijo esperar "que esto no tenga rebotes en el Gobierno", ya que, a su juicio, hay una "pugna ideológica interna" en el Ejecutivo liderada por el PC, "que ha sido permanentemente una piedra de tope para poder alcanzar muchos acuerdos", por lo que pide que el PC "no tironee" al Presidente Boric en esta causa.

La exconcejala por Recoleta remarcó que "tiene que ser la justicia la que se pronuncia, hay que dejar que funcione".

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

Por otro lado, la secretaria de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, destacó la labor de los fiscales y sostuvo que "no es fácil amedrentarlos".

Sin embargo, la exministra recordó las intervenciones de la derecha en la Cámara Baja contra la fiscal Ximena Chong por la formalización contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y cuestionó: "¿Eso no es intervención, no es amedrentamiento, no es amenaza, que un grupo de parlamentarios hagan presentaciones para que se inhabiliten determinados fiscales? Y a pesar de eso, la Fiscalía sigue funcionando, sigue investigando", apuntó.

En esta línea, criticó que se le atribuyan "todo tipo de responsabilidades respecto a presiones de poder político" al PC, "y se olviden de otras conductas", haciendo un llamado enfático a proteger a las instituciones.

La presidenta del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, en contraparte, expresó no estar "tan segura de confiar tan ciegamente" en las instituciones, ya que la ciudadanía "ve que hay justicia para unos y justicia para otros. A algunos se les carga la mano, a otros se les trata con mayor flexibilidad. Hay ciertamente una influencia de la opinión pública en la gestión de algunos fiscales".

En este punto, recordó el caso de la exalcaldesa Cathy Barriga, asegurando que hubo un "exceso en las cautelares que se le impusieron, porque es una locura la acusación que se le está haciendo".

Torrealba declaró que "tampoco estoy tan segura de que funcione tan bien" el Consejo de Defensa del Estado -querellante en la causa de Jadue-, "debido a su composición política".

Finalmente, reflexionó que "si el PC siente que hay que presionar a la opinión pública es porque seguramente se sentirán en condiciones disminuidas en relación al poder público que tienen en los medios los fiscales, entonces yo creo que quieren empatar las fuerzas".