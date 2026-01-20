Exjueces Vivanco y Ulloa declararon en arista "bielorrusa" ligada al conservador Yáber

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco asistió este martes a la Corte de Apelaciones para entregar su declaración a la fiscal judicial Carla Troncoso, en el marco de la investigación administrativa que se hizo sobre el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

Vivanco solicitó declarar respecto a dos puntos: la venta de un auto que le habría hecho Yáber a la exministra y la contratación de una trabajadora de hogar de la abogada que terminó cumpliendo funciones en la oficina del conservador. Esto último, explicó, con el fin de "aclarar la honra" de esta persona, que no tendría nada que ver en la trama de la "muñeca bielorrusa".

A su salida, la suspendida ministra señaló: "Espero que ahora en esta situación que estoy, que es un proceso penal, realmente haya la racionalidad para conocerlo y para valorarlo y en consecuencia confí... Siempre he confiado en la justicia y sigo confiando en que aquí haya realmente la posibilidad efectiva de defenderme y la posibilidad de que realmente estos hechos se investiguen".

Asimismo, sostuvo que no ha declarado porque la causa está bajo reserva y "eso impide que uno declare, porque en el fondo lo está haciendo con ojos cerrados, sin saber de qué le van a preguntar y qué es lo que hay en la causa".

Igualmente, insistió en que ha colaborado con la investigación y defendió haber borrado algunos de los mensajes de su celular. "Aquí no hay ninguna teoría conspirativa. Uno es dueño de sus aparatos electrónicos y es dueño de borrar los mensajes, los correos, aquello que estima del caso", afirmó.

En tanto, enfatizó que "yo tuve ningún tipo de maniobra ni cosa parecida, y en consecuencia yo no siento que haya hecho nada ilícito para ingresar al Poder Judicial, y como es obvio, tampoco hice nada ilícito mientras estaba en el Poder Judicial".

Exjuez Ulloa: Manouchehri y Cicardini no están actuando a título personal



Por otro lado, el exminsitro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa llegó hasta el tribunal para entregar su declaración en el marco del proceso administrativo contra Yáber, diciendo que eran amigos de toda la vida y que efectivamente él le entregaba dinero, pero era parte de los fondos que Sergio Yáber manejaba o que podía hacer lo que quisiera.

En esa línea, acusó persecución política, incluso apuntando que el juez Daniel Urrutia estaría detrás de las acusaciones constitucionales en el Congreso.

"Yo siento mucho lo que le pasó al ministro señor (Diego) Simpertigue, yo creo que todo esto es una persecución política y me encantaría que los WhatsApp de muchos jueces, ministros y políticos pudieran ser públicos para que ustedes se dieran cuenta que esta es una práctica consuetudinaria", planteó.

De esa forma, reafirmó lo que en su momento dijo en el Congreso: "El señor (Daniel) Manouchehri con la señorita Daniella (Cicardini) no están actuando a título personal. Acá hay alguien detrás y hay judiciales detrás. Detrás de esto está Daniel Urrutia y toda la red de protección que tiene el magistrado Urrutia".