Fiscalía pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude en su campaña al GORE

La Fiscalía presentó su acusación contra la excandidata a gobernadora Karina Oliva, imputada de cometer fraude de subvenciones durante su campaña de 2021; ilícito por el que pide una condena de siete años de cárcel.

A la otrora militante del extinto partido Comunes se le atribuye haber presentado abultados gastos de su campaña ante el Servel, que posteriormente fueron objetados y rechazados. En total, se calcula un perjuicio fiscal de 100 millones de pesos.

En este contexto, según El Mercurio, el Ministerio Público ingresó la acusación formal al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el lunes, a través del fiscal Álex Cortez.

En el documento se explicita que el ente persecutor busca presentar en el juicio 106 testigos. Entre ellos, se encuentra la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), por su participación en el polémico "desayuno feminista" que se celebró en el cierre de campaña de Oliva de cara a la segunda vuelta de las elecciones GORE.

También plantea la comparecencia, en calidad de testigos, de las diputadas FA Claudia Mix y Camila Rojas. Por último, Fiscalía presentará 1.538 medios de prueba adicionales: documentales, periciales, etcétera.

Para los otros 10 imputados del caso -que son parte del círculo cercano de Oliva, que la apoyaron en su candidatura, y donde también hay exmiembros del partido-, el ente persecutor pide entre tres y siete años por el delito de fraude de subvenciones.

El tribunal programó la audiencia de preparación de juicio oral para el 27 de enero a las 09:00 horas.

Defensa: Acusación parece inexplicable, Oliva será absuelta

Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de Oliva, comentó que la acusación "parece inexplicable desde el punto de vista técnico, porque el Servel estableció que no se devolvió ningún peso irregular. Tampoco se configura el delito de obtención de prestaciones fiscales ni del fisco, porque no se percibió ni recibió ninguna devolución irregular".

Además, "la resolución del Servel deja establecido que el problema era del administrador y no por dolo, sino que por impericia y desconocimiento de las reglas, porque se trataba de su primera candidatura. Así que, evidentemente, pensamos que el juicio oral va a terminar en una sonada absolución", sostuvo.