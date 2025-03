Oposición amenaza con censura si Cariola no renuncia a la presidencia de la Cámara

Partidos de oposición reaccionaron fuertemente a los mensajes entre la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y amenazan con censurar a la mesa directiva.

Los chats revelados esta semana, vinculan a la parlamentaria con la fallida compra de la Clínica Sierra Bella –lo que motivó el allanamiento por la PDI a su domicilio el pasado lunes- y con el empresario chino, Emilio Yang, por quien Cariola le pidió a Hassler ayuda para renovar su patente de alcohol para uno de sus centros comerciales.

La situación generó diversas críticas desde el Partido Republicano, por ello, la diputada Catalina del Real señaló que los antecedentes "plantean dudas legítimas sobre su idoneidad para ocupar la presidencia de la Cámara, lo que genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre los miembros y ciudadanía en general".

"Es fundamental, que la diputada Cariola de un paso al costado y, de no ser así, no descartamos una acción decisiva como sería la censura a la mesa para restaurar la credibilidad de la institución y asegurar que se respeten los principios democráticos y éticos que fundamentan el funcionamiento de la Cámara", aseveró.

Esta idea fue respaldada por el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien apuntó que debe ser la parlamentaria la que debe renunciar a la mesa.

No obstante, el diputado Félix González (Ecologista Verde) señaló que la acción le parece "un poco inoficioso" debido a que la testera debe ser renovada prontamente.

"Yo tengo el conocimiento que ella va a colaborar con esta investigación. Si la derecha quiere censurar está en todo su derecho, pero yo no voy a apoyar esa censura porque es una investigación que está recién empezando. Ya hay un acuerdo para que esta mesa renuncie, por lo que me parece inoficioso tratar de apurarse para que la salida de Karol Carila no sea por la vía que ya está programada", aseveró el oficialista.

Abogado de Cariola pide nulidad de allanamiento

Los argumentos del Ministerio Público para realizar el allanamiento el pasado lunes responden a un informe de la PDI por presunto tráfico de influencias basado en los chats entre Hassler y Cariola.

En ese sentido, según la Fiscalía hay elementos que demuestran la intervención de la diputada para renovar la patente de alcoholes del Yang.

No obstante, la acción fue duramente criticada, ya que fue realizada el mismo día que la presidenta de la Cámara dio a luz a su primogénito.

Por ello, el abogado de Juan Carlos Manríquez anunció que "hemos pedido la nulidad de todos los actos, consecuencias y el resto de esa diligencia indebida; le hemos hecho saber al tribunal que fue presa de esta cadena de errores, desprolijidades y omisiones, y hemos además presentado las respectivas denuncias a la Policía de Investigaciones por el trabajo prepotente, desprolijo y descuidado".

"Incluso respecto del diputado Tomás de Rementaría, marido de la diputada Cariola, que el día del nacimiento de su hijo fue compelido incluso a tratar de entregar el teléfono de otros hijos menores de edad sin una orden suficiente, y si quería escándalo, lo iba a tener en el hospital", enfatizó.

Los vínculos de Emilio Yang con la política no solamente serían con Cariola, sino también con el diputado Andrés Jouannet, presidente de Amarillos por Chile, con el que tiene dos empresas en Chile.

Estas, reveló Ciper, no fueron consignadas en la declaración de patrimonios e intereses del parlamentario, debido a que ninguna de ellas inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII).