Ante la ofensiva fiscalizadora en su contra, el gobernador metropolitano Claudio Orrego llamó a la prudencia y apuntó a posibles errores "contables", pero no a faltas a la probidad en su gestión.

En la sesión de consejeros de este miércoles, el gobernador se mostró crítico con la forma en que se ha abordado la situación, pidiendo que se permita que las instituciones funcionen y se utilicen las instancias de rectificación correspondientes.

"Pido prudencia, la pelota al piso. No estoy pidiendo que no me fiscalicen, por el contrario, yo mismo voté por la constitución de esta comisión. Consejeras y consejeros, he ofrecido voluntariamente ir a declarar al Ministerio Público, entregar mi computador, entregar mi celular, he dicho públicamente a todo lo que me quieran escuchar: vamos a responder en tiempo y forma lo que nos ha dicho la Contraloría", analizó la autoridad regional.

"No es lo mismo un tema de ajuste contable, en la cual pueden haber errores, no lo desconozco, que una falta grave a la probidad. No es lo mismo", puntualizó.

Estas declaraciones surgen luego de un nuevo informe de Contraloría sobre eventuales problemas con rendiciones contables en la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la capital.