Pese a acusación de "incumplimientos reiterados", Cathy Barriga seguirá con arresto domiciliario

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago mantuvo a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga bajo arresto domiciliario total, cautelar que fue revisada este viernes a solicitud de la Fiscalía Oriente, que acusa "incumplimientos reiterados" por parte de la imputada.

La medida fue decretada en enero por el mismo tribunal, tras considerar improcedente la prisión preventiva requerida por el Ministerio Público, que indaga a la exautoridad por delitos de fraude al Fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público durante su gestión municipal.

Según la petición de la Fiscalía Oriente, ingresada a principios de mayo, los presuntos incumplimientos del arresto domiciliario ocurrieron los días 12, 23, 25 y 28 de abril.

En ese entonces, Cristóbal Bonacic, abogado de la exalcaldesa, negó que haya abandonado el domicilio en tales oportunidades, argumentando en Cooperativa que "de las más de 200 veces que ha sido fiscalizada, en la madrugada no pudo salir a atender el llamado de Carabineros, en atención obviamente a que se encontraba durmiendo y no alcanzó a despertar".

En esta jornada, la defensa planteó una serie de soluciones peculiares -toda desechadas- para evitar una espera excesiva de Carabineros afuera de la casa de la imputada.

Por ejemplo, propuso la instalación de una cámara en la entrada del domicilio, que permita verificar el cumplimiento de la cautelar a través de un visor en el mismo acceso, o que los uniformados avisen previo a sus fiscalizaciones, para que ella esté atenta a su llamado.

En tanto, el tribunal otorgó a Fiscalía una prórroga de 60 días del plazo para la investigación.

EXALCALDESA VALORA "EMPATÍA" DE LA JUEZA

A la salida del Centro de Justicia, Barriga dijo estar emocionada porque "la jueza, como mujer, es primera vez que escuchó cuando se falta a la verdad en algunas cosas", así como agradeció que la misma diese cuenta de una supuesta "desigualdad" en el trato que recibe.

"Tengo un hijo del espectro autista, y ella empatizó con lo que estoy viviendo, (como) cuando tú no contestas a un ruido porque los niños tienen temas con los ruidos, y me emocioné por eso (...) dentro de todo el escenario injusto que yo vivo, me voy tranquila y contenta", expresó.