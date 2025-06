Representante de ProCultura: Larraín se las "ingenió" para no tener lazo legal con la fundación

María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación ProCultura e imputada en el caso que investiga el uso de cerca de $6 mil millones que recibió del fisco la entidad, abordó por primera vez su rol dentro de ella y su relación con el fundador Alberto Larraín.

En conversación con El Mercurio, la actriz de profesión precisó que llegó a ProCultura invitada por Larraín, quien en ese entonces era el esposo de "una de mis mejores amigas", Josefina Huneeus.

"Él me presentó a Ilonka Csillag (cofundadora), y decidí sumarme, porque en ella encontré una convicción profunda: el patrimonio cultural no es una reliquia, sino una fuerza viva. Me sumé, estuve un año, aprendí muchísimo y luego me salí", explicó Gómez, quien al tiempo retornó a la fundación y tomó el cargo de representante legal a petición de Larraín.

Si bien Gómez era la representante legal de la entidad, precisó que "Alberto Larraín era quien se relacionaba con los gobiernos regionales, con las municipalidades. Era quien se relacionaba, digamos, con todas las autoridades estatales. Era él quien priorizaba cuáles programas la fundación iba a tomar o iba a poner esfuerzo o donde los equipos iban a destinar sus horas".

En esa línea, destacó que "nuestro trabajo siempre se basó en principios claves, y el más importante era ser transversal, mantenernos al margen de la política y trabajar por todas las personas, sin colores políticos. Esa neutralidad era esencial para proteger el sentido de lo que hacíamos y resguardar la integridad del equipo".

Sin embargo, reparó que Larraín "rompió ese pacto" cuando "fue visitando canales de televisión, criticando el manejo del gobierno (de Sebastián Piñera) frente a la crisis sanitaria. Luego, empezó a usar redes sociales, a ahondar en temas como la Convención Constitucional".

"Siento que utilizó a la fundación, que se había ganado el respeto de sus pares y de sus contrapartes con trabajo de larga trayectoria. La usó como tarjeta de presentación para hacer crecer sus redes de contactos políticos, y eso fue una traición a la misión original de ProCultura y a todos quienes estábamos ahí con un compromiso genuino", aseveró.

"Cuando alguien intenta politizar a una organización que nace para ser apolítica, se traiciona el espíritu fundacional. Y eso, más allá de lo legal, creo que es una falta ética muy grave", sostuvo.

Larraín se las "ingenió" para "no tener ningún lazo legal" con ProCultura

Por otro lado, Gómez aseguró haberse enterado por la prensa del "apoyo que Larraín le estaba entregando a la campaña del Presidente (Gabriel Boric), y a través de los medios me entero, que fueron apoyos que él ofreció bajo el nombre de la fundación, si es que la prensa está en lo correcto, porque mencionan correos a los que yo nunca tuve acceso".

Asimismo, afirmó que Larraín nunca le pidió explícitamente destinar dineros a campañas. "En esta división de cargos donde Alberto toma todo lo que es la dirección, la estrategia, la proyección, las vinculaciones, mi sombrero tenía que ver con ser apoderada del banco. Es decir, autorizar las transferencias que llegaban a mí después de una cadena de control bastante amplia", detalló.

Por ello, apuntó a que esperaba que "el jefe, el director o la cabeza de esta fundación hubiese estado llevando la batuta de los caminos y las decisiones y dar la cara", luego que estalló la polémica.

No obstante, declaró que "la actitud de Alberto fue justo lo contrario. Empezó a verse cada vez menos, a responder cada vez menos y a dejar a quienes, hasta ese momento, no teníamos poder de decisiones tuviésemos que lidiar con empezar a recoger los pedazos".

"Yo me di cuenta que él se las había ingeniado para no tener ningún lazo legal con la Fundación ProCultura", reflexionó, y concluyó que "él podía desligarse y quedaba yo para dar la cara".

En ese sentido, recuerda que "nunca quiso ser contratado. Dejó de ser parte del directorio de la fundación en el 2014 y boleteaba. Sin embargo, él era el director, la cabeza y el líder de todo lo que esta fundación hacia".

La representante legal garantizó que ha estado disponible desde el día uno para la Fiscalía y que "yo doy la cara, y he estado haciéndolo a todo el que lo ha pedido, y le he respondido a todo el que lo ha pedido; y si no he tenido la respuesta, la busco, pero no me escondo".

"Este es un rol debía haber estado llevando el fundador y director de esta fundación", arremetió Gómez.

Denuncias de fraude al fisco

Por otro lado, María Constanza Gómez defendió el trabajo realizado por ProCultura y apuntó a que "hay un análisis muy sesgado y superficial de lo que son los convenios, de lo que exigen, de los que significan las acciones y las actividades que están comprometidas".

Respecto a la imputación por eventual fraude al fisco por parte del a fundación, declaró que "yo no manejo ningún antecedente, ninguno, que le dé sustento a eso".

"Hay algo que es clave entender; primero que nada, aquí no hay plata desaparecida. Ya las cartolas bancarias muestran con claridad dónde fue a parar cada peso. Están los sueldos, los honorarios, los pagos de responsabilidades adquiridas en la ejecución de los más de 68 proyectos paralelos que teníamos en 2023", sostuvo.

En ese sentido, aclaró que "ProCultura no dejó de trabajar nunca. Nosotros seguimos ejecutando hasta el último día que se nos permitió".

"Muchas de estas devoluciones que hoy se le exigen a ProCultura nacen de cierres unilaterales impuestos por las propias instituciones públicas. La mayoría de estos cierres no respetan lo que indicaban los convenios ni responden tampoco a razones técnicas", planteó.