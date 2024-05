Fiscalía solicitó revisar arresto domiciliario de Cathy Barriga tras "incumplimientos reiterados"

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que solicitó este viernes al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia de revisión de la medida cautelar que pesa desde hace tres meses y medio sobre la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (2016-2021), imputada por delitos de fraude al Fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público en el marco de su gestión municipal.

La acción, ingresada durante la tarde, "obedece a los incumplimientos reiterados" de la imputada "a la medida cautelar de arresto domiciliario total que le fue impuesto el 16 de enero, fecha en que fue formalizada por los delitos fraude al fisco y falsificación de instrumento público cometidos entre los años 2016-2021", explicó en un comunicado.

La Fiscalía detalló que "fue notificada hoy, 3 de mayo, de estos hechos, y de manera inmediata decide presentar el escrito para revisar las cautelares de la imputada en una fecha que el tribunal deberá decidir".

Estos incumplimientos, agregó la nota de prensa, ocurrieron los días 12, 23, 25 y 28 de abril.

Cristóbal Bonacic, el abogado de la exalcaldesa, afirmó a Cooperativa que "aquí no existe un incumplimiento de medida cautelar, porque la medida cautelar es la prohibición de salir del domicilio, lo cual doña Cathy Barriga no ha hecho nunca".

"Simplemente acá, frente a situaciones puntuales, de más de las 200 veces que ha sido fiscalizada, en la madrugada no pudo salir a atender el llamado de Carabineros en atención obviamente a que se encontraba durmiendo y no alcanzó a despertar. Eso es lo único que ha ocurrido acá. Lo demás son especulaciones que no tienen ningún fundamento", aseveró el defensor.

La medida de arresto domiciliario total contra Barriga fue decretada en enero por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago luego de considerar improcedente la prisión preventiva que había sido solicitada por el Ministerio Público.

El lunes pasado, el tribunal accedió a que la imputada pudiera asistir todos los viernes a terapia con su hijo, algo que ya había sido solicitado y denegado con anterioridad.

La defensa de la exalcaldesa también solicitó cambiar su medida cautelar de arresto domiciliario total a nocturno, pero esto se rechazó.