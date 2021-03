Sobrino de Jaime Guzmán: "La romantización de los crímenes políticos va a destruir nuestra democracia"

El sobrino de Jaime Guzmán y candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 8, Francisco Moreno, abordó la entrevista que concedió Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como "Comandante Ramiro", al programa "Mentiras Verdaderas" de La Red.

El ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) aseguró que el ex senador fue "ajusticiado" y no asesinado, explicando que "fue un error político, pero fue una operación ética".

"Nos causó una profunda consternación y dolor el hecho de que durante dos horas se posibilitara una verdadera apología a la violencia política y al odio", expresó Moreno a El Mercurio, agregando: "Nunca habíamos escuchado, durante estos 30 años, una justificación ética para una acción criminal respecto del mismo autor intelectual de los hechos".

"(Norambuena) Sin ningún tipo de vergüenza, ni de empatía con el dolor que ha sobrellevado mi familia, fue capaz de encontrarles una justificación (al crimen) -explicó- La romantización de los crímenes políticos va a destruir nuestra democracia, hay que promover la paz y la razón".

"Esto lo digo porque vimos como familia de Jaime Guzmán un retroceso en nuestra democracia y en la construcción de las condiciones para la reconciliación", agregó el candidato.

"Lo que vimos en la entrevista fue una colección de lugares comunes y consignas que nos impactaron como familia (...) No existe ningún tipo de remordimiento frente a sus acciones criminales, y tampoco ha hecho ninguna reflexión de lo que significaron los hechos de violencia que él propugnó", sentenció Moreno.