Gobierno exculpó a Gendarmería en liberación de sicario

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, exculpó a Gendarmería de la excarcelación del presunto sicario responsable de asesinar al "rey de Meiggs", dado que "su función es acatar las órdenes judiciales, no cuestionarlas".

El antisocial -identificado como Osmar Ferrer- fue enviado a prisión preventiva por la causa el 9 de julio, pero fue liberado por la institución gendarme al día siguiente luego de recibir un documento real y formal del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Su excarcelación levantó polémica en todos los sectores políticos, pues se investiga administrativa y penalmente si el Poder Judicial cometió un error o un delito de corrupción. En este contexto, en diálogo con Cooperativa, Gajardo excluyó de la responsabilidad de lo ocurrido a Gendarmería, que depende de la cartera de Justicia, y apuntó contra el Poder Judicial.

"No estamos tranquilos porque esta es una situación que en ningún caso debió ocurrir. El Poder Judicial nunca debió haber emitido o haber dejado sin efecto una resolución judicial, comunicándoselo a Gendarmería. Y lo que estamos investigando en dicha institución es si se cumplieron todos los protocolos" en los tres oficios judiciales emitidos el 10 de julio, dijo el secretario de Estado.

"El origen del error, de la negligencia o del ilícito está en esa comunicación que da el Poder Judicial, señalando que se deja sin efecto una resolución", recalcó Gajardo, que además subrayó: "Gendarmería tiene que cumplir las órdenes judiciales porque esa es su función, no puede estar cuestionándolas. Si lo hace, actuaría flagrantemente en contra de la Constitución".

El militante comunista también enfatizó que la institución carcelaria "no es interviniente en los procesos judiciales" y que no recibe una copia de lo discutido durante una audiencia de medidas cautelares: "Lo que se le entrega es un oficio, se le comunica una decisión. No tiene que estar pidiendo explicaciones de sus fundamentos".

En la misma línea, reiteró que "esta orden (de liberación) llegó por un conducto oficial y tenía los mecanismos de verificación. Lo que estamos averiguando son los tres oficios judiciales enviados. Fueron muchas comunicaciones y eso, claramente, es una desprolijidad del Poder Judicial".

Jueza que liberó a sicario es apodada "la tuto"

La jueza Irene Rodríguez, que firmó la orden judicial que liberó a Osmar Ferrer, también ha estado en el centro de la polémica debido a un particular hecho registrado durante la audiencia del 9 de julio, en la que se decretó la prisión preventiva.



Ese día, la magistrada se quedó dormida mientras exponía sus argumentos el equipo ECOH de la Fiscalía. Por ello, el persecutor de la unidad especializada debió repetir su intervención.

Por este hecho -sumado a que diversos abogados reconocían públicamente que la jueza Irene se dormía en las audiencias-, se ganó el apodo de "la tuto".

"Por ese tipo de de acto, serán sus superiores jerárquicos los que tendrán que evaluar" a la magistrada, cuyas funciones "no dependen del Ejecutivo porque es un poder autónomo. No me corresponde a mí referirme a aquello", aseveró el ministro Gajardo a El Diario de Cooperativa.