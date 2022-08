Felipe Contreras, magistrado del Juzgado de Garantía de San Antonio, protagonizó un inusual e incómodo momento cuando, al cierre de una audiencia, liberó a una imputada y éste se despidió diciéndole: "Muchas gracias, es muy guapo usted". Al joven juez no le hizo gracia el piropo y, con seria actitud y semblante, la reprendió: "Señora, no puede decir esas cosas en audiencia; no puede decir eso en un tribunal". "Ya, perdóneme...", contestó la mujer, con voz de arrepentimiento.

