Justicia ratifica fallo a favor de trabajador que recibió $165 millones por error

La Corte de Apelaciones de Santiago volvió a fallar en contra del Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) en el caso del trabajador que en 2022 recibió por error más de $165 millones en su cuenta bancaria.

El tribunal desestimó un recurso de nulidad presentado por Cial, compañía ligada a marcas de cecinas como San Jorge, Winter y La Preferida, con el que buscaba revertir resoluciones previas que descartaron responsabilidad penal del extrabajador.

El conflicto se originó hace tres años, cuando la empresa transfirió equivocadamente $165.398.851 a un empleado identificado como Óscar, cuyo sueldo mensual no superaba los $500 mil. Tras advertir el depósito, el trabajador presentó su renuncia y, con el paso del tiempo, entregó distintas explicaciones para no restituir el monto, pese a haber manifestado inicialmente su disposición a hacerlo.

La disputa escaló a tribunales e incluyó el levantamiento del secreto bancario del extrabajador. En una primera etapa, Cial intentó que se configurara el delito de apropiación indebida, tesis que fue descartada y que terminó con la absolución del imputado en septiembre pasado.

En su acción más reciente, la empresa buscó recalificar los hechos como hurto por hallazgo y solicitó una pena de 540 días de presidio, además del pago de una multa de cinco UTM. Sin embargo, la Corte de Apelaciones no acogió el planteamiento y mantuvo firme la decisión que descarta la existencia de un ilícito penal.

Con este fallo, el trabajador volvió a evitar una eventual condena y la empresa quedó nuevamente sin éxito en su ofensiva penal para intentar recuperar el dinero. Durante el proceso, la defensa sostuvo que la conducta podía ser cuestionada desde una perspectiva ética, pero que no configuraba delito en términos jurídicos.