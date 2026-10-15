ONG pide al fútbol responder por la promoción de apuestas online

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) presentó un estudio que analizó el rol de clubes del fútbol profesional chileno en la promoción de los sitios de apuestas online, cuestionando la responsabilidad que les cabe por su calidad de proveedores y anunciantes de una actividad que no es legal en Chile.

La investigación, financiada a través del Fondo Concursable del Sernac, "documentó siete casos, seis recorridos digitales, 18 imágenes originales y 34 respaldos", en que "por recorrido digital se entiende el seguimiento documentado desde un soporte del club, como su sitio web o espacio de patrocinadores, hasta la plataforma de apuestas a la que conduce el enlace, registrando las distintas pantallas, promociones, formularios y condiciones que encuentra el consumidor durante ese proceso".

Odecu explicó que "se identificaron marcas de apuestas incorporadas en sitios oficiales, camisetas y espacios de patrocinio de clubes. En algunos casos, además, los enlaces conducían directamente a formularios de registro, promociones e incentivos orientados a usuarios en Chile".

Para la ONG, es importante revisar "qué verificaron los clubes antes de asociar su marca a estas plataformas, especialmente respecto de la habilitación jurídica del servicio que estaban promoviendo".

"Los clubes no pueden desentenderse de lo que promocionan frente a sus hinchas y consumidores. Si incorporan una marca de apuestas a sus canales, la presentan como patrocinador o derivan directamente a las personas hacia una plataforma, tienen el deber de preguntarse qué servicio están respaldando y bajo qué condiciones se ofrece en Chile", dijo Stefan Larenas, presidente de Odecu.

Si advertencias de mayoría de edad o riesgo de ludopatía

Para Odecu, una de las conclusiones más relevantes del estudio es que "en general, en las áreas capturadas de los sitios y soportes de los clubes no aparecían avisos 18+ ni advertencias sobre adicción junto a la promoción de apuestas".

No obstante, "en algunos sitios de destino sí se encontraron referencias de edad y, en el caso de Royal, una advertencia expresa sobre el riesgo de adicción".

Esta diferencia es "relevante", porque -agregó Odecu- "una persona puede estar expuesta a la publicidad difundida por el club sin ingresar posteriormente a la plataforma y, por tanto, sin llegar a visualizar esas advertencias. El estudio recuerda además que, cuando la publicidad está dirigida a niños, niñas o adolescentes, la ley 21.430 contempla deberes especiales de información y protección".

Finalmente, Odecu dijo que también se identificaron "mensajes concretos cuya comprobación puede ser exigida de acuerdo a la ley", como los casos de Cobresal, que publicó la frase "el casino online más seguro"; u O'Higgins, que hizo lo propio con "seguros y responsables".