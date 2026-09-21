Subtel sumó más bloqueos de sitios de apuestas online
Varios de los dominios son variaciones que las empresas usan para burlar la decisión de la justicia.
Varios de los dominios son variaciones que las empresas usan para burlar la decisión de la justicia.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó el bloqueo de un nuevo grupo de dominios de internet que pertenecen a empresas de apuestas en línea, consideradas ilegales por la justicia chilena, pese a que se ordenó el pago de impuestos por sus transacciones.
La nueva lista -de 37 direcciones- incluye variaciones de nombres que estas algunas de estas firmas implementaron para burlar la medida.
Se trata de "nuevos dominios, subdominios o sitios espejo asociados a plataformas de apuestas o juegos de azar, relacionados a Betano, Betsson, Rojabet, Estelarbet, Betcris, Kto bet, 1xbet, Juega en línea Chile, Marathonbet, Betway, Betfair, Betcris, Betsala, Bet365, Mi Casino y Sporting Bet", dijo la Subtel.
"En cumplimiento del fallo judicial, el requerimiento fue notificado a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR, las que disponen de un plazo de 48 horas para hacer efectiva la medida", se agregó.
Además, la Subtel apuntó que "dada la naturaleza dinámica de estas plataformas y conforme a lo resuelto por la Corte, el procedimiento se continuará aplicando de manera sucesiva respecto de nuevos dominios, subdominios o sitios espejo que sean específicos, verificables y previamente validados".