Subtel sumó más bloqueos de sitios de apuestas online

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó el bloqueo de un nuevo grupo de dominios de internet que pertenecen a empresas de apuestas en línea, consideradas ilegales por la justicia chilena, pese a que se ordenó el pago de impuestos por sus transacciones.

La nueva lista -de 37 direcciones- incluye variaciones de nombres que estas algunas de estas firmas implementaron para burlar la medida.

Se trata de "nuevos dominios, subdominios o sitios espejo asociados a plataformas de apuestas o juegos de azar, relacionados a Betano, Betsson, Rojabet, Estelarbet, Betcris, Kto bet, 1xbet, Juega en línea Chile, Marathonbet, Betway, Betfair, Betcris, Betsala, Bet365, Mi Casino y Sporting Bet", dijo la Subtel.

"En cumplimiento del fallo judicial, el requerimiento fue notificado a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR, las que disponen de un plazo de 48 horas para hacer efectiva la medida", se agregó.

Además, la Subtel apuntó que "dada la naturaleza dinámica de estas plataformas y conforme a lo resuelto por la Corte, el procedimiento se continuará aplicando de manera sucesiva respecto de nuevos dominios, subdominios o sitios espejo que sean específicos, verificables y previamente validados".