Carabineros impidió "cara a cara" de manifestantes pro y anti Boric

Más de dos mil personas se reunieron este sábado en la Plaza de La Constitución, frente al Palacio de La Moneda, para participar en una concentración de respaldo al Presidente Gabriel Boric, manifestación que contó con un discurso del Mandatario y la participación de algunas figuras políticas oficialistas.

En paralelo, en la Plaza a La Aviación, en Providencia, se realizó una protesta anti Boric convocada por el "Team Patriota" y su líder, "Pancho Malo", la que reunió cerca de 100 personas.

Este grupo posteriormente realizó una marcha hasta la Alameda con Vicuña Mackenna, sector donde Carabineros les impidió el paso, con el objetivo de evitar un encuentro y posibles enfrentamientos con el otro grupo que se manifestó a favor del Presidente.

[Fotos] Manifestaciones pro y anti Boric se toman Santiago este sábado #CooperativaContigo https://t.co/osKcIOkOpz pic.twitter.com/sh2TItj3UK — Cooperativa (@Cooperativa) September 30, 2023

CONCENTRACIÓN PRO BORIC

Según indicó la organización, esta concentración en La Moneda se hizo para demostrar el respaldo ciudadano que tiene el Presidente, contraviniendo a lo reflejado en diversas encuestas de opinión que marcan una baja aprobación a la gestión del Gobierno.

"Vinimos a demostrar que realmente somos miles de personas que estamos acá apoyándolo. El colectivo nace desde redes sociales por la impotencia de ver que no se destaca todo lo bueno que han hecho, y siempre estar destacando cosas pequeñas (...) en vez de la verdadera esencia que hoy se está marcando en este gobierno", destacó la vocera del Colectivo Unidos por Boric, Gabriela Cortez.

Los asistentes también recibieron un saludo por parte de Boric, que primero se asomó por uno de los balcones de La Moneda y posteriormente bajó hasta el escenario ubicado en la Plaza de La Constitución, donde dio un discurso de más de diez minutos a los presentes.

"Sigan organizados, que no nos hablemos sólo entre quienes estamos convencidos, que vayan a las ferias de sus barrios, de sus ciudades, que conversen con sus vecinos y vecinas, que no nos quedemos conformes solamente con quienes sabemos que piensan parecido a nosotros. Tenemos que ir un paso más allá, tenemos que hablar con quienes piensan distinto, respetando a quienes piensan distinto", destacó el Mandatario.

En esta línea, aseguró que ese respeto es importante, dado que -advirtió- "hemos visto durante el último tiempo manifestaciones de otros grupos que no respetan a quienes piensan distinto. ¡No seamos como ellos!".

Es un honor compartir camino con ustedes. Seguimos! pic.twitter.com/RCTYDk7D4E — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 30, 2023

PROTESTA LIDERADA POR EL "TEAM PATRIOTA"

Respeto a la manifestación convocada por el "Team Patriota", se pudo observar a un centenar de personas que con banderas chilenas y carteles -algunos con insultos al Mandatario- impugnaron la labor del Ejecutivo en áreas como la seguridad pública y el trato a Carabineros.

Pese a que la manifestación y posterior marcha no registró incidentes importantes, fue necesario el actuar de Carabineros para impedir su avance hasta el centro de Santiago, donde estaba la concentración en apoyo al Ejecutivo.

"Espero que el Team Patriota no caiga en las mismas prácticas violentas que cae siempre, que podamos manifestarnos pacíficamente quienes tenemos distintas opiniones. Me parece perfectamente legítimo que se manifiesten en el marco, por supuesto, una manifestación pacífica, que lamentablemente no es lo que caracteriza al Team Patriota", divertite la diputada Emilia Schneider (CS).

En esta línea, la parlamentaria, que participó de la convocatoria por Boric, reiteró que "todas y todos tenemos derecho a expresarnos en una democracia".

Mientras que su par Lorena Fries (CS), en una línea similar, aseguró que "el derecho a manifestarse pacíficamente es un derecho humano y lo puede ejercer cualquier grupo de personas".

"El problema con el Team Patriota es que son violentos y por lo tanto efectivamente lo que buscaban era una forma de confrontarse con quienes estamos apoyando al Presidente y eso evidentemente Carabineros de Chile tiene que impedirlo", afirmó la parlamentaria, también participante de la concentración en La Moneda.