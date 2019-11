21:35 - | Presidente Piñera asegura que "no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos y abusos. Haremos lo mejor para asistir a las víctimas" #CooperativaContigo

21:33 - | Presidente Piñera agradece trabajo de Carabineros, pero "lamentablemente, a pesar del firme compromiso para proteger los DDHH, en algunos casos se cometieron abusos y delitos, y no se respetaron los derechos de todos" #CooperativaContigo

21:31 - | Presidente Piñera: El martes tuve que optar entre dos caminos, el de la fuerza y el de la paz. Optamos por el de la razón para darle una oportunidad a la paz. Agradecer a tantas organizaciones que no dudaron en sumarse a ese camino de paz y unidad #CooperativaContigo

21:30 - | Presidente Piñera: Nuestro Gobierno hará todos los esfuerzos dentro del Estado derecho para que exista justicia y no haya impunidad con aquellos que causaron tanto daño a tantos chilenos #CooperativaContigo

General Rozas: No es posible asegurar que Fuerzas Especiales incidió en la muerte de Abel Acuña en Plaza Italia #CooperativaContigo https://t.co/Cj20qzyBtr pic.twitter.com/2N7UONm8t3

19:13 - | Mario Rozas, jefe de Carabineros: No sólo Carabineros de Chile ha utilizado escopetas. Se ha constatado el uso de escopetas artesanales en varios lugares donde se han registrado acciones vandálicas y delictuales #CooperativaContigo

19:12 - | Mario Rozas, jefe de Carabineros: No es posible asegurar que la operación de control de orden público haya incidido en el lamentable deceso del joven en Plaza Italia #CooperativaContigo

22:38 - | En tanto, no hay presencia policial en Plaza Italia, y la situación se encuentra más tranquila luego de algunos enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros durante la tarde noche

21:46 - | En calle Seminario, transeúntes denunciaron que una patrulla de Carabineros subió a la vereda y atropelló a un manifestante. El afectado fue atendido por personal de la Cruz Roja y no presentaba mayores lesiones #EresCooperativa

20:29 - | [FOTO] "La muerte de Abel Acuña en Plaza de la Dignidad no quedará impune": Manifestantes desplegaron lienzo para recordar al joven fallecido anoche en Plaza Italia #EresCooperativa

18:23 - | Se trata del caso de Tomás Morales, de 20 años, que fue detenido el pasado 6 de noviembre y que hoy cumple prisión preventiva, pese a que, según sostiene su familia, no hay pruebas del supuesto ataque contra carabineros

13:54 - | [Radio en Vivo] Vicepresidente del Colegio Médico: Desde que se anunció el "uso acotado" de las armas antidisturbios al parecer no ha disminuido en nada el número de personas afectadas en sus ojos #EresCooperativa

13:52 - | [Radio en Vivo] Vicepresidente del Colegio Médico: No es la primera vez que Carabineros no respeta los protocolos en esta materia, pero es la más grave, porque estaba en juego la vida de una persona #EresCooperativa

13:49 - | [Radio en Vivo] Vicepresidente del Colegio Médico: Estoy seguro de que si hubiese habido un carabinero al lado del paciente, no habrían disparado lacrimógenas, perdigones ni otras medidas disuasivas. Lo habrían protegido #EresCooperativa

13:48 - | [Radio en Vivo] El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza: Ni en situaciones de guerra se agrede para no dejar trabajar al personal de salud https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #EresCooperativa

12:53 - | [Radio en Vivo] Matías Walker (DC) y acuerdo constitucional: Si no se aprueba algo por 2/3 se buscará un acuerdo para sacar algo en limpio. No se volverá a la constitución previa #EresCooperativa

12:43 - | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, por actuar de Carabineros que afectó a equipo del SAMU: Avanzaremos en acusaciones internacionales para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir #EresCooperativa

09:07 - | [Radio en Vivo] Presidente del Servel: No puedo cuantificarlo, pero hubo mucho interés en los detalles del plebiscito. Espero que participen muchas personas https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #EresCooperativa

09:02 - | [Radio en Vivo] Presidente del Servel: No deben inscribirse para el plebiscito de entrada, pero pueden hacer el trámite de cambiar el domicilio electoral hasta que se publique el decreto del acuerdo, cuando podría fijarse una fecha #EresCooperativa

08:53 - | Subsecretario de Educación: La decisión del Cruch de aplazar la PSU es razonable. No afecta en demasía los plazos de postulación a la educación superior #EresCooperativa

08:51 - | [Radio en Vivo] Subsecretario de Educación: No tenemos tantos colegios que han suspendido clases, son solo un 12% https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #EresCooperativa

08:32 - | [Radio en Vivo] Leonardo Soto (PS): No terminamos con la Constitución del 80 por ser de derecha y la cambiamos por una de extrema izquierda. Queremos una Constitución de todos los chilenos, con los consensos más grandes #EresCooperativa

08:14 - | [Radio en Vivo] Helen Kouyoumdjian, de Fedetur: Ya no recuperamos lo que ha sido la pérdida de estos meses #EresCooperativa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

07:51 - | [Radio en Vivo] Rosa Oyarce: De aquí al lunes vamos a tener una evaluación de los efectos de los residuos que no han sido recogidos en la RM #EresCooperativa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

22:34 - | Tenso ambiente se registró en Portugal con Curicó, donde se ubica ex Posta Central, por enfrentamiento entre manifestantes y Carabineros, que utilizó carros lanza gases: funcionarios del recinto increparon a uniformados por su actuar #LaCooperativa

21:38 - | Los principales enfrentamientos y utilización de carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas se han concentrado principalmente en sectores aledaños a Plaza Italia, y no en el centro neurálgico mismo

[Audio] #LaCooperativa Gabriel Boric y "Acuerdo por la Nueva Constitución": En la trinchera uno mantiene su tranquilidad emocional, pero no avanza https://t.co/w71Xu8jCBe pic.twitter.com/9hM7oatQXf

19:44 - | [En vivo] Diputado Gabriel Boric: Un papel firmado no es suficiente para acallar al pueblo que despertó, las instituciones políticas tienen el deber de responder a estas demandas. No podemos quedarnos tranquilos sólo con una nueva Constitución #LaCooperativa

%u26A0%uFE0FAtentos Ruta 68 sigue cortada%u26A0%uFE0F Si aún no sale de Santiago prefiera Ruta 5 Norte vía La Calera o cuesta La Dormida https://t.co/sCBGjgrVtv

19:41 - | [En vivo] Diputado Gabriel Boric: No quiero que haya una Constitución de izquierda, quiero una en que todos los chilenos y chilenas nos sintamos representados. La de hoy sólo representa a un sector de la sociedad #LaCooperativa

19:40 - | [En vivo] Diputado Gabriel Boric: No se pone el nombre de "asamblea constituyente", pero en la práctica la Convención Constitucional es una asamblea, y estoy muy tranquilo con que el pueblo pueda decidir cuál es la mejor opción #LaCooperativa

Jorge, a un vaso tu le puedes llamar cuchara, pero eso no hace que deje de ser un vaso. Enredarnos en la semántica ante una instancia 100% electa para el único fin de redactar una nueva Constitución es, de hecho, una Asamblea Constituyente. Ahora tod@s juntos a trabajar por ella!

15:26 - | Vocera Rubilar: El Presidente Piñera no ha aparecido porque con humildad reconoció que era el tiempo del Congreso Nacional, era el Congreso el que tenía que hablar #LaCooperativa

Hola! Lo habíamos publicado en tuit anterior, pero acá va https://t.co/NMqitplE0m No ingreses ahora, ya que está saturado, pero estamos trabajando en ello.

Me alegra el paso que se dio ayer para llegar a un acuerdo y creo profundamente que el protagonismo debe ser de la población en su conjunto. La Universidad de Chile, con toda su diversidad y matices, se pondrá al servicio de este proceso para una nueva constitución.

12:32 - | Analista político por acuerdo constitucional: Es un día histórico. Después del plebiscito del 88, diría que es el día más histórico que ha tenido la historia reciente de Chile por la magnitud del acuerdo y el PC no cerró la puerta a sumarse #LaCooperativa

12:28 - | [En vivo] Analista político Mauricio Morales por plazos de proceso constitucional: Es posible que el próximo Presidente de la República no sea electo con la nueva Constitución, en caso de que se apruebe #LaCooperativa

12:25 - | [En vivo] Analista político Mauricio Morales por quórum de 2/3 en acuerdo constitucional: Si es que el tercio no tiene obligación de llegar a nueva Constitución, el veto sí existe #LaCooperativa

12:24 - | Timonel comunista, Guillermo Teillier, por acuerdo constitucional: No estuvimos en la discusión, no quiere decir que vamos a negar su importancia; vamos a participar de todo el proceso #LaCooperativa

12:18 - | Timonel PC, Guillermo Teillier: Estamos ante un proceso para nueva Constitución, esto es gracias a las movilizaciones, a los muertos, a los heridos, a los que han sido torturados y quienes no han sido escuchados, los dirigentes sociales #LaCooperativa

12:15 - | Defensora de la Niñez espera que el proceso de nueva Constitución integre a adolescentes: "No olvidar, Chile despertó gracias a ellos" #LaCooperativa

12:11 - | [En vivo] Analista político Mauricio Morales: El Gobierno no fue capaz de incluir como alternativa en este plebiscito el Congreso Constituyente, es una derrota política #LaCooperativa

%uD83D%uDD35 Asimismo, no se efectuará en esta ocasión revisión de permanencia, teniendo las alertas académicas el sólo propósito de otorgar los apoyos necesarios a los estudiantes que lo requieran. Lee la carta completa con toda la información en detalle aquí: https://t.co/Owd0Qcq3LU

11:57 - | Timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, reafirmó que votará "No" a una nueva Constitución en el plebiscito de abril #LaCooperativa

11:21 - | [En vivo] Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Gabriel Huerta: Lo que estamos pasando hoy en un tiempo más se ubicará en la historia si esto es lo más grave que hemos vivido como Bomberos o no #LaCooperativa

Creo q hemos logrado un buen acuerdo q era inamaginable hace un par de semanas, incluso días. Y ha sido gracias a la movilización social. Con esto, es el pueblo y no los políticos solos, quien decidirá cómo terminar cn la Constitución de Pinochet y escribir una real% democrática.

10:28 - | Ex Presidente Ricardo Lagos: "Después de tanto tiempo, comienza el camino hacia una nueva Constitución, la que debiera establecerse desde abajo hacia arriba" #LaCooperativa

10:26 - | Ex Presidente Ricardo Lagos destaca acuerdo constitucional: "Estoy optimista por el acuerdo alcanzado que inicia una nueva etapa" #LaCooperativa

10:25 - | #ElPrimerCafé Genaro Arriagada (DC): No cabe duda que esto tiene un costo, incluso podemos tener una recesión, y eso obliga a ser bastante prudente en cómo enfrentamos el tema de la economía #LaCooperativa

10:18 - | #ElPrimerCafé Eyzaguirre (PPD): No tengo ningún temor a que el gasto fiscal crezca; lo que quiero, es necesario, que ese gasto sea financiado con impuestos porque gastos permanentes requieren ingresos permanentes, no con deuda #LaCooperativa

09:48 - | Arqueros (UDI): Viene un segundo despertar del país; cuando asumamos que somos un país más pobre que hace un mes y estructuralmente más pobre, no es algo que se solucionará rápidamente y requiere avanzar rápidamente en agenda social #LaCooperativa

09:44 - | Claudio Arqueros (UDI): Viene un segundo despertar del país; cuando asumamos que somos un país más pobre que hace un mes y estructuralmente más pobre, no es algo que se va a solucionar rápidamente y requiere avanzar rápidamente en agenda social #LaCooperativa

09:26 - | #ElPrimerCafé Claudio Arqueros (UDI) tras acuerdo constitucional: El que se mantenga la regla de 2/3 para acuerdo es muy bueno, es clave para que no se escriba cualquier cosa #LaCooperativa

09:21 - | #ElPrimerCafé Nicolás Eyzaguirre (PPD): Es normal que haya quórum de esta magnitud (2/3) para elaborar una nueva Constitución completa; esto garantiza que no sea la Constitución de unos o de otros #LaCooperativa

09:17 - | #ElPrimerCafé Genaro Arriagada (DC) por acuerdo constitucional: Este fue un trago amargo para alguna gente de la UDI y me alegro que aceptaran algo que no estuvo en su programa, ahora tenemos que cuidar esto #LaCooperativa

08:40 - | [En vivo] Jaime Bellolio (UDI) tras acuerdo constitucional: No tiene nada de letra chica, significa 2/3 de que tenemos que ponernos de acuerdo #LaCooperativa

08:37 - | [En vivo] Pablo Vidal (RD): No vamos a dejar impune ningún atropello, ninguna violación a los DDHH. Lo de anoche es un acuerdo en una materia #LaCooperativa

08:36 - | [En vivo] Pablo Vidal (RD) tras acuerdo constitucional: "No es que cedimos por ceder, había que construir un acuerdo y la UDI cedió harto" #LaCooperativa

07:10 - | Vecinos de la comuna de Maipú denunciaron que dos personas fueron vistos al interior de la estación Las Parcelas (L5). Los sujetos no estaban encapuchados #LaCooperativa

06:33 - | "Muy buenas noticias. Lindo despertar", dice el ex fiscal Carlos Gajardo tras el anuncio -la madrugada de este viernes- de un histórico acuerdo por nueva Constitución #LaCooperativa

Esto lo ganó la gente. Gracias a cada persona que se movilizó, que saltó torniquetes, que hizo cabildos en pegas y barrios. Y a cada una de las víctimas de violaciones a los DDHH, no las olvidamos. Vamos por la AC y medidas concretas para hacer un país justo. #QueChileDecida

03:31 - | Catalina Pérez, presidenta de RD: "Pido que Chile no vuelva a dormirse sin que esto cambie, sin que ofrezcamos dignidad, justicia, democracia y derechos"

03:30 - | Catalina Pérez, presidenta de RD: "Este acuerdo es mérito de la gente, no de los partidos que estamos aquí sentados"

03:25 - | Álvaro Elizalde, timonel PS: El acuerdo por nueva Constitución "significa un cambio, las cosas no volverán a ser como antes" #LaCooperativa

02:56 - | Heraldo Muñoz: Viene el desafío de construir un Chile mejor, más justo, con una Constitución que no tenga como doctrina un Estado subsidiario, sino que un Chile para todos #LaCooperativa

02:37 - | Acuerdo por nueva Constitución: El órgano constituyente que sea elegido por la ciudadanía "no podrá alterar los quorum ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos" #LaCooperativa

02:32 - | Quintana: "El órgano constituyente que sea elegido por la ciudadanía tendrá como único objeto redactar la nueva Constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado" #LaCooperativa

02:12 - | Juan Enrique Pi, ex presidente de la Fundación Iguales: "Se acaba la Constitución de la dictadura a través del diálogo fraterno entre personas que piensan distinto y llaman a la ciudadanía a las urnas" #LaCooperativa

01:51 - | El ex director de la Conadi y el primer embajador mapuche de la historia de Chile, Domingo Namuncura, adelanta el nombre del acuerdo por nueva Constitución: "Por la Paz Social y una Nueva Constitución" #LaCooperativa

01:51 - | Antonio Leal (PPD), ex presidente de la Cámara de Diputados: "Lo que está por anunciarse es un hecho histórico que han logrado las grandes movilizaciones sociales" #LaCooperativa

%uD83D%uDEA8 URGENTE: Inminente acuerdo por mecanismo sobre #nuevaconstitucion tras arduas conversaciones entre el oficialismo y la oposición en el Ex Congreso que se han extendido por más de 15 horas. pic.twitter.com/NYOY8g234e

01:21 - | Catalina Pérez, presidenta de RD: "No pierdo la esperanza de que, aún a esta hora, el Partido Comunista se sume al acuerdo" #LaCooperativa

01:09 - | Diputada Claudia Mix (Comunes) a TVN: "Aquel que quiera ser 'asambleista' no puede ser un parlamentario" #LaCooperativa

01:05 - | Senador Francisco Chahuán (RN): "No ha sido fácil concordar posiciones al interior de nuestra propia coalición y con la oposición" #LaCooperativa

00:54 - | Presidente Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena: Una nueva Constitución es el inicio de la solución al problema, no es la solución en sí #LaCooperativa

00:45 - | Senador PPD Ricardo Lagos Weber señala a CNN Chile que falta poco para concluir la negociación constitucional, pero advierte: "Hasta que no esté todo acordado, no está nada acordado" #LaCooperativa

LAMENTO Y CONDENO EL DAÑO A LA CATEDRAL DE #PUERTOMONTT Y HAREMOS PROYECTO PARA RESTAURARLA. Condenamos vandalismo e incivilidades y creemos que camino de diálogo, participación, debates y acuerdos construyen una democracia sana y fuerte. No este tipo de hechos. pic.twitter.com/3Qdhk4hjeX

Que quede muy claro que sí no hay acuerdo es porque la @udipopular se está aferrando con dientes y muelas a la constitución de su fundador. #ChileDesperto #QueChileDecida

23:37 - | El ex presidente de Revolución Democrática Sebastián Depolo: "Que quede muy claro que si no hay acuerdo es porque la UDI se está aferrando con dientes y muelas a la constitución de su fundador" #SomosCooperativa

23:09 - | El análisis del ex fiscal Carlos Gajardo:

22:44 - | Pregunté si podríamos hacer unos cambios y me dijeron que no, entonces si no se podían hacer cambios ya todo estaba acordado y nos pedían suscribir, dice el timonel PC