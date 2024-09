Vallejo tras dichos de Mañalich por su embarazo: Ignorancia y machismo

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, arremetió contra el extitular de Salud Jaime Mañalich, quien cuestionó su embarazo y el de la diputada Karol Cariola, y dijo que "habla de lo violenta que puede ser la ignorancia y el machismo".

El otrora secretario de Estado acusó que "al ser en simultáneo, a mí me hace pensar que los embarazos de ellas no son accidentales, que ellas tomaron la decisión de quedar embarazadas", aludiendo a que vieron una presunta oportunidad de "guardar energía para una próxima oportunidad" en la política.

A través de sus redes sociales, Vallejo señaló que "las críticas y la confrontación de ideas son parte de la política. Sin embargo, la entrevista del exministro de salud habla de lo violenta que puede ser la ignorancia y el machismo".

"Si hay algo que no es accidental son esas expresiones machistas que se repiten en el tiempo; ayer para ellos embarazarse era un frío cálculo para estar en política (2013), ahora un frío cálculo para salir de la política a "guardarse" (2024). O no tienen idea de lo que es traer un hijo/a al mundo o realmente proyectan en nosotras lo que ellos mismos son!", fustigó la ministra de Estado.

Asimismo, agradeció los "apoyos transversales" y sostuvo que "estos malos ejemplos sirvan para seguir promoviendo una maternidad protegida, deseada y respetada".

pic.twitter.com/GMDjC3ew85 — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) September 1, 2024

Posteriormente, el exministro de Salud se retractó y aseveró que fue una "expresión desafortunada, de la que me arrepiento".

Más temprano, la diputada Karol Cariola catalogó los dichos de Mañalich como "muy lamentables y ha quedado claro que han generado rechazo y repudio de distintas actorías y sectores políticos. Esto debiera ser un remezón para todos quienes, de alguna manera, ponen en duda a las mujeres por su decisión de gestar".

"No es primera vez, y probablemente no será la última vez en que, lamentablemente, personas deciden, pública o privadamente, entrometerse en una decisión que es tan íntima y tan personal. Espero que esto sea un aprendizaje y un remezón no solamente para la política, sino que para la sociedad completa, respecto de la importancia de respetar procesos individuales", subrayó.

La parlamentaria comunista reveló que "cuando nos enteramos de que coincidíamos en esta etapa de nuestras vidas, ambas nos pusimos muy contentas, nos felicitamos mutuamente, y yo mantengo esa felicidad y ese vínculo que, sin lugar a dudas, de alguna u otra manera hoy día se fortalece por la etapa conjunta que estamos viviendo".