El secretario ejecutivo de la pastoral social Caritas Chile, ex Vicaría de la Solidaridad, Luis Berríos, conversó con El Diario de Cooperativa y apuntó a que la única opción que hay para solucionar la crisis social es cambiar la Constitución y anunció que las parroquias están abiertas para los cabildos ciudadanos. Además, indicó que las violaciones de derechos humanos conocidos durante el estallido social no son como "en la dictadura, donde había un riesgo de impunidad. Creemos que van a ser investigadas y no sigan pasando".

LEER ARTICULO COMPLETO