Gobierno y Senado sellaron acuerdo social "con sentido de responsabilidad"

El oficialismo y la oposición anunciaron un nuevo marco de entendimiento en la discusión de los proyectos de la agenda social y del Presupuesto 2020, en medio de la crisis social del país, esta vez para aumentar en 50 por ciento, desde el 1 de enero de 2020, las pensiones básicas solidarias para las personas mayores de 80 años.

El preacuerdo, logrado tras una nueva jornada extenuante de conversaciones en el Congreso, también considera un incremento del 30 por ciento, desde la misma fecha, para las personas de entre 75 y 79 años, el cual avanzará para llegar al 50 por ciento en el año siguiente, confirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

En tanto, para los mayores de entre 65 y 74 años, la subida será del 25 por ciento desde inicios del 2020, que llegará al 40 por ciento en enero de 2021 y al 50 por ciento en 2022.

En el caso de nuevos pensionados, se entregará una pensión final garantizada, para evitar que las pensiones totales percibidas caigan en el tiempo. En dichos casos, las pensiones finales que gocen de un beneficio del pilar solidario, se pagarán con cargo al fondo de pensiones y, agotado éste con cargo a las arcas fiscales. En cualquier caso, el Estado garantizará el pago de las pensiones de sobrevivencia calculadas en base al saldo nocional que existiría de no haberse utilizado esta modalidad.

Los incrementos establecidos no afectarán el cálculo en retiro de los excedentes de libre disposición referidos al pilar solidario, señala el acuerdo.

Estas medidas beneficiarán a cerca de 1.600.000 pensionados, los que se desglosan aproximadamente en 1 millón de beneficiarios del Aporte Previsional Solidario y 590 mil PBS.

Briones destacó que se trata de "un esfuerzo fiscal considerable pero que se hace con sentido de responsabilidad, porque hay que entenderlo, no podemos atender todas las demandas en toda la cuantía que se exige al mismo tiempo, y creo que el esfuerzo que estamos haciendo es tremendamente exigente desde lo fiscal, pero es responsable. No hacerlo con responsabilidad implicaría generar una expectativa que no vamos a ser capaces de cumplir".

El ministro explicó que el preacuerdo considera también "darle sentido de urgencia" al proyecto de pensiones impulsado por el Gobierno que está actualmente en el Congreso, y para el cual el Ejecutivo "declara su voluntad" hacerse cargo con recursos fiscales, durante los primeros dos años, para acelerar la implementación de la cotización adicional que propone dicha iniciativa.

Además, en caso de que la aprobación de la ley sea posterior a enero 2020, se compromete a entregar, por un período máximo de tres meses, un complemento equivalente al incremento al que hubieran experimentado las pensiones producto de la cotización adicional.

Transportes para adultos mayores

Otras de las medidas acordadas en el marco de entendimiento también apuntan a transportes, salud y medicamentos.

El Gobierno rebajará en un 50 por ciento de tarifa normal vigente al 1 de noviembre 2019, para todos los pensionados mayores de 65 años en todos los servicios de transporte público mayor remunerado de pasajeros.

Sobre esto, el ministro Briones indicó que "el hecho que la rebaja a la mitad de la tarifa sea universal facilita una serie de cuestiones operativas, porque usted no necesita tener carnet especiales".

"Originalmente se pensaba un subsidio focalizado al 60 por ciento más vulnerable, es lo que estaba en el marco de entendimiento del Presupuesto que logramos hace poco más de una semana. Hoy esto se hace más exigente, es universal y se amplía también el beneficio de reducción al 60 por ciento", detalló.

Además se incluyen subsidios al transporte intercomunal dentro de una misma provincia, transporte marítimo, fluvial, lacustre y aéreo de servicios que se liciten, para lo cual en enero próximo se informará un calendario de implementación a nivel nacional, que deberá estar completada antes del 30 de junio 2020.

Salud y medicamentos

En materia de salud, también aumentará en el Presupuesto 2020 los recursos per cápita de la Atención Primaria de Salud, que pasará de los 6.722 pesos considerados en el actual proyecto a 7.200 pesos, lo que implicará un crecimiento real de un 11 por ciento respecto del valor 2019 (6.494 pesos).

Ante el informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica que recomendó una reforma estructural el mercado de los medicamentos, Gobierno y oposición acordaron "generar mecanismos de discusión para avanzar en diversas opciones de mejoras a las distintas iniciativas legales y administrativas actualmente en discusión en el parlamento respecto de este tema".

Adicionalmente, el Ejecutivo se comprometió a acoger las siguientes medidas:

Crear un registro digital en Cenabast, así como una plataforma digital (on-line) que permitirá a personas la compra de medicamentos al precio Cenabast, medicamentos que serán despachados a domicilio a través de un canal a determinar.

Actualización del Formulario Nacional con unificación de los arsenales farmacológicos del sistema público, centralizados por CENABAST.

Permitir la importación de medicamentos a través de pagos simplificados a personas naturales y jurídicas (PDL actualmente en discusión).

Exención derechos aduaneros a la importación de órganos y tejidos donados a pacientes conforme a la regulación vigente. Incluir la evaluación de exención de IVA en mesa tributaria que estudiará las partidas de gasto tributario.

Respecto a los costos de los medicamentos, se informa que la cámara de diputados ha aprobado por una unanimidad el proyecto de ley que entrega a Cenabast todas las facultades para intermediar medicamentos e insumos para todas personas naturales y jurídicas que las solicitan, fijando el máximo precio de venta al público.

Respecto al proyecto de ley de fármacos II (en proceso de aprobación), introduce la figura del observatorio internacional de medicamentos, para de esta manera, se pueda fijar una banda referencial y de acuerdo a ello fijar precios máximos de medicamentos de alto costo.

Se tramitará con suma urgencia el proyecto de ley fármacos II.

Este preacuerdo se suma al firmado hace dos semanas que permitirá destrabar la reforma tributaria con un nuevo proyecto, y otro sobre la Ley de Presupuestos del Sector Público 2020, que garantiza los recursos para varios de los beneficios comprometidos por el Gobierno en su "agenda social" para hacer frente a la crisis.

El acuerdo social entre el Senado y el Gobierno by Cooperativa.cl on Scribd