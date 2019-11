Debido a algunas situaciones que se han denunciado en medio de la crisis social, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, hizo un llamado a la población civil a no armarse: "El Gobierno no quiere, no recomienda y condena el uso de armas de fuego por parte de civiles. El orden público es responsabilidad de las policías. Armas en manos de privados no colaboran en nada, que esos errores no se cometan".

LEER ARTICULO COMPLETO