La madre el joven que fue brutalmente atacado por Carabineros, criticó el actuar de los uniformados, asegurando que en el SAPU no constataron de manera adecuada las lesiones de su hijo. "Mi hijo cuando lo llevaron al SAPU, constataron las lesiones, y en el informe decían que eran lesiones menos graves. Lo llevó al médico particular y me dijo que no, que las lesiones que él tiene son graves...gravísimas. Si la golpiza hubiese sido un poco más larga, me lo matan", lamentó.

