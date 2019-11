El diputado socialista Marcelo Díaz explicó, en conversación con Cooperativa, cuál es "la piedra de tope" que, a esta hora de la noche de jueves, impide un acuerdo político transversal para arribar a una nueva Constitución, plebiscito incluido. El ex ministro de Michelle Bachelet, que forma parte de las conversaciones en el Congreso, señaló que el oficialismo está proponiendo que, "en los aspectos en que no hay acuerdo, rija la Constitución actual (…) No es una cuestión menor; es de la esencia de que el proceso constituyente sea limpio, abierto, transparente", resaltó.

