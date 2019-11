En conversación con Lo que Queda del Día, el ministro de Economía, Lucas Palacios, señaló que el Estado buscará pagarle más rápido a las pequeñas y medianas empresas, ya que "el Estado no es buen pagador, es de los malos pagadores, y eso no pude ser. El Estado no se puede estar financiando con pequeñas y medianas empresas".

