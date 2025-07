Municipios piden acciones concretas del Estado en la búsqueda de concejala desaparecida

Una masiva manifestación se registró este lunes en las calles de Santiago pidiendo acciones concretas del Estado ante la desaparición de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González.

La instancia, convocada por diversas agrupaciones de municipios, cuestionó que no existan nuevas pistas sobre la desaparición ocurrida el 15 de junio en el Maule.

Javiera Gallegos, hija de la concejala, dijo que "ha pasado más de un mes y aún no tenemos ninguna pista que nos acerque a su paradero. En un comienzo el fiscal a cargo nos mintió, recién hace una semana estamos con un nuevo fiscal, la verdad es que aún no tenemos ningún avance que pueda ser significativo para encontrarla".

"Exigimos la verdad en este caso. No es posible que en plena democracia una autoridad desaparezca y que el Estado guarde completo silencio. Necesitamos encontrar el cuerpo de nuestra madre y necesitamos hacer justicia con los criminales que hicieron esto", sostuvo.

El presidente de la AChM, Gustavo Alessandri, comentó que "vemos que falta mucho desde las instituciones del poder central, del Estado, para poder encontrar a María Ignacia, que creemos que una autoridad comunal no puede desaparecer de la noche a la mañana, y es por eso que el municipalismo se ha unido hoy día para entregar una carta al Presidente de la República de que las instituciones en Chile tienen que funcionar".

Arturo Palma, alcalde de Villa Alegre, dijo: "No a la violencia política, porque hoy día fue nuestra concejala, después puede ser un alcalde, un diputado o un senador. No podemos normalizar, esto no se puede normalizar en Chile".

"Nosotros estamos privados de entregar hipótesis, pero si tuviéramos que pensar algo, yo creo que tiene carácter político", añadió la autoridad comunal.