"Organización militar", "tecnología punta" y LasTesis: nuevas reflexiones de Piñera sobre la crisis

En una nueva entrevista con un medio extranjero, tras casi dos meses de protestas, el Presidente Sebastián Piñera dijo que el estallido social fue algo que en su Gobierno "nadie anticipó", con una ola de violencia "sistemática, profesional y organizada con tecnología punta" por una "organización militar"; calificó como "extraordinariamente difícil y doloroso" su decisión de decretar el estado de emergencia (y con ello, haber sacado a los militares a la calle); y se refirió al colectivo feminista LasTesis.

"Definitivamente vivimos algo que nadie anticipó, que nunca había ocurrido", aseguró el Mandatario en conversación con el noticiero radial "Hoy por hoy", de la emisora española SER, donde reflexionó sobre los acontecimientos ocurridos en Chile a partir del 18 de octubre pasado, día en que estalló la crisis política y social más profunda de los últimos 30 años, que hasta ahora han dejado al menos 24 muertos y miles de heridos.

"No, no lo vi venir. El país había tenido un tercer trimestre muy positivo en crecimiento, en creación de empleos, en inversión y en mejoría de la calidad de vida. Estábamos preparándonos para ser la sede de la APEC y de la COP25, que iban a celebrarse en Chile en noviembre y en diciembre, respectivamente", señaló el jefe de La Moneda.

"Organización militar" y "tecnología punta"

"Un 18 de octubre, que nunca lo voy a olvidar, se desató una ola de violencia sistemática, profesional, organizada con tecnología punta que buscaba destruirlo todo. Querían incendiar el país", prosiguió el Mandatario.

Consultado sobre quién está detrás de esa organización, Piñera aseveró que "está en estudio" y reconoció que las agencias de inteligencia "no estuvieron a la altura" y que por eso se están "renovando íntegramente".

"También ha habido mucha información de países amigos que indican que aquí hubo algo no fue casual y que fue deliberado. Definitivamente aquí vimos algo que nunca habíamos visto (...) Aquí vimos algo que nunca habíamos visto. Una tecnología, una organización militar, un precisión, una voluntad de no respetar a nada y a nadie (...) Muchos de los muertos que hemos tenido que lamentar murieron porque las personas entraban a los locales comerciales a saquear y detrás de ellos venían otros con intención de quemarlos, y como tenían artefactos incendiarios de mucha eficacia, mucha gente murió porque no pudo salir", añadió.

LasTesis y Mon Laferte

El Presidente fue consultado también sobre cómo le sienta que artistas como la cantante Mon Laferte o el colectivo feminista LasTesis -cuya intervención "Un violador en tu camino" se ha convertido en un fenómeno global- ofrezcan al mundo "una imagen casi dictatorial" de su Gobierno debido a la represión y la violencia policial.

"Cada uno es libre de expresar sus opiniones", aseguró el gobernante.

"LasTesis es un movimiento feminista que está reivindicando los derechos de las mujeres y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero déjeme decirle que Chile es una democracia, nos costó mucho recuperarla, yo luché por ello hace 30 años. En Chile hay democracia, establecimos protocolos del uso de la fuerza que están con los máximos estándares internacionales. ¡Claro que algunas personas cometieron abusos! Y están siendo investigadas y van a ser juzgadas por los tribunales de justicia porque no va a haber impunidad en esta materia", enfatizó.

Sacar a los militares a las calles, una decisión "dolorosa"

Finalmente, el Presidente Piñera aseveró que le resultó "extraordinariamente difícil y doloroso" decretar el estado de emergencia durante los primeros días de protestas.

"En lo personal, para mí fue extraordinariamente difícil y doloroso; a ningún presidente le gusta tener que recurrir a estados de emergencia, aunque están en la Constitución, pero yo pensé cuál era mi deber como presidente. Esto no es una dictadura, es un Gobierno democrático que recurrió a instrumentos democráticos para enfrentar una violencia brutal", dijo en la entrevista.

El Mandatario dijo que le "costó mucho" tomar la decisión, pero que comenzó "a recibir la información sobre el incendio de las siete estaciones del metro de Santiago quemadas simultáneamente y después vinieron 36 supermercados incendiados".

"Cuando supe que habían intentado quemar un hospital, tomé una decisión dentro del Estado de Derecho y de la Constitución, declarar el estado de emergencia", señaló.

"Tomamos esa medida porque la consideramos indispensable para proteger a los chilenos, pero, como a mí me vino de inmediato el recuerdo del pasado, tomé precauciones. Llamé al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez para advertirles de que tenían todo el apoyo del Gobierno para velar por el fiel cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Llamé a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, y al responsable de Human Rights Watch para pedirles que enviaran misiones de observación a Chile".

"Le pedí a la Defensoría Pública que se personase para proteger los derechos de los detenidos, y revisamos los protocolos del uso de la fuerza con los responsables de aplicar el estado de emergencia. ¿Se cumplió en todos los casos? No, y por eso le pedí a los Carabineros que iniciaran de inmediato sumarios internos y que pusiera toda la información a disposición de la Fiscalía para que después lo tribunales conocerán los antecedentes y castigaran a los responsables", sentenció.