Senador Chahuán contradice a Piñera: Lo peor de la crisis no ha pasado

El senador de RN, Francisco Chahuán desestimó los dichos del Presidente Sebastián Piñera, quien en una entrevista a un periódico de alcance nacional dio por superada la peor parte de crisis social que estalló el pasado 18 de octubre.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario dijo que "yo creo que lo peor de la crisis no ha pasado, claramente no ha pasado, y en la medida que el Gobierno no pueda restablecer el orden público, por supuesto que tenemos problemas".

"Pero además, trabajando paralelamente en las reformas sociales, si el tema no se resuelve solamente por resolver la vía institucional de una nueva Constitución eventualmente, acá el problema es responder a la demanda social legítima que hay con los más postergados, ese es el llamado que le hago al Gobierno", añadió el legislador.

Chahuán contra paridad de género aprobada

Por otro lado, el senador RN se mostró contrario al proyecto de paridad de género aprobado por la Cámara y que deberá ser discutido en el Senado.

El legislador aseguró que no lo representa y que implica "meter la mano en la urna", por lo que trabaja junto a su par Andrés Allamand en diversas opciones para facilitar la participación de mujeres en el proceso constituyente.

"(El proyecto) aprobado por la Cámara de Diputados claramente no nos representa porque involucra meter la mano en la urna y alterar el resultado electoral, pero el Gobierno ha estado trabajando con los partidos de Chile Vamos para buscar fórmulas distintas que van a ser sometidas a consideración", sostuvo.

En cuanto a las propuestas específicas de La Moneda, una contempla "un doble voto", es decir, "que podamos votar, eventualmente si es que en el plebiscito de abril se resuelve el apruebo y se elige además una convención constitucional, que cada elector tenga dos votos, uno para elegir a un constituyente hombre y otro para una mujer".

"La segunda fórmula dice relación con listas cerradas a nivel distrital, donde haya correcciones y donde eventualmente las listas sean encabezadas por mujeres y se establezcan además condiciones adicionales para que puedan competir", añadió Chahuán.

Chahuán adelanta rechazo a nueva Constitución

Además, el legislador adelantó que votará en contra de la nueva Constitución en el plebiscito de abril, aunque dijo estar dispuesto a llevar adelante "reformas constitucionales gruesas" para corregir las desigualdades en el país.

"Ambas fórmulas, tanto la del rechazo como la del apruebo, son perfectamente legítimas. Inicié un proceso de consulta a mis electores que concluyó el día de hoy y he señalado que la opción del rechazo es perfectamente legítima", concluyó.