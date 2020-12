Senadora Muñoz: Quienes apoyamos el proyecto de indulto no estamos avalando la violencia

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), defendió el proyecto que busca indultar a los presos durante el estallido social y señaló que quienes firmaron la iniciativa "nunca estamos avalando la violencia", sino que es el Gobierno que "busca confundir la protesta social con los actos vandálicos".

El pasado miércoles los senadores opositores Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País Progresista) presentaron un proyecto de ley que propone indultar a las personas acusadas de cometer actos vandálicos en el marco de la ola de protestas que comenzó en Chile en octubre de 2019.

Esto porque, a juicio de la parlamentaria, cerca de 800 personas llevan más de un año en prisión preventiva con sus procesos judiciales estancados, iniciativa que ya fue ampliamente rechazada desde el Poder Judicial, el Ministerio Público mientras el Presidente Piñera anunció que vetará el proyecto, aún sin ser discutido.

Muñoz criticó al Mandatario y dijo que "es como ahogar el debate parlamentario, impedirlo y eso está lo menos apegado a lo que es un sistema democrático, donde me gusten o no me gusten las ideas, estamos obligados a confrontarlas, a debatirlas y no desde el inicio decir que esto está vetado, se amordaza un planteamiento".

Además, justificó que "nosotros nunca -los que firmamos- estamos avalando la violencia y es realmente agotador lo que ha hecho el Gobierno de buscar confundir la protesta social legítima, un derecho civil y democrático, con los actos vandálicos".

Y apuntó que desde el Ejecutivo "se busca confundir" porque "se busca mezclar violencia con esta propuesta, es bastante malintencionado, aquí no hay un grupo de parlamentarios que estamos defendiendo la violencia".

"En este caso, llevan un año dos meses sin un debido proceso y ese es un tema que hay que debatir y el otro tema es que queremos investigar porque los principales delitos que se imputan son desórdenes y queremos ver qué significa desórdenes, si una persona por desorden es un violentista, es una persona que amerita que está un año y dos meses sin el debido proceso", concluyó.